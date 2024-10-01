Утильсбор, пенсии и новые QR-коды: что изменится в жизни россиян с 1 октября С 1 октября вступают в силу новые законы, которые коснутся бюджетников, автомобилистов, военных, многодетных: удостоверения для семей, индексация пенсий, коды при ДТП. Подробности — в материале Life.ru. 30 сентября, 21:07 Законы с 1 октября 2024 года. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Freepik / drobotdean, © Freepik / asierromero

Каким категориям бюджетников повысят зарплату

С 1 октября на 5,1% будет проиндексирована оплата труда работников федеральных учреждений, госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных госорганов, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Общая сумма, выделенная на индексацию, составит около 359 миллиардов рублей, что позволит повысить зарплаты приблизительно двум миллионам бюджетников.

Индексация затронет: педагогов и медиков;

работников ГУПов и МУПов;

трудящихся в федеральных учреждениях науки, культуры и спорта;

гражданский персонал силовых ведомств (МО, МЧС, МВД, Росгвардия);

работников органов власти, которые не относятся к категории госслужащих.

Также увеличится зарплата у преподавателей юридических дисциплин в вузах, научных сотрудников, у которых есть учёная степень по юридической специальности, а также у адвокатов, которые участвуют в уголовном деле по назначению следователя, дознавателя или суда.

Повышение пенсий

С 1 октября военные пенсии проиндексируют на 5,1%. Фото © ТАСС / ЕРА

С 1 октября военные пенсии проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции на те же 5,1%. Повышение коснётся примерно трёх миллионов человек. Сумма индексации будет индивидуальной для каждого: она зависит от звания, выслуги лет и размера денежного довольствия.

Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы получат двойную фиксированную часть страховой пенсии. Эта прибавка составит 8134 рубля и будет начислена автоматически.

Как повысится утильсбор на автомобили

С октября в стране начнёт действовать долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года для автомобилей, прицепов и некоторых видов строительной техники. Новый утильсбор на импортные автомобили на первом этапе включает поднятие ставки на 70–85%, затем рост будет снижаться на 10–20% ежегодно с 1 января.

Индексация затронет ввоз импортных новых и подержанных автомобилей юрлицами. Она не коснётся физлиц, ввозящих автомобили с объёмом двигателя до трёх литров — для личного пользования. При этом в течение года разрешается ввезти только одно транспортное средство, которое впоследствии должно находиться в собственности физлица не менее 12 месяцев. Для дорожно-строительной техники ставка будет расти на 15% ежегодно начиная с 2025 года.

Как будут оформлять ДТП

С 1 октября на бланке извещения о ДТП, который автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Фото © ТАСС / Валентин Антонов

Почему оформить ДТП станет проще? С 1 октября на бланке извещения о ДТП, который автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Он будет вести на страницу «Госуслуг» с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и возможностью скачать мобильное приложение для этой цели.

Также QR-код, размещённый на полисе, будет содержать данные для прямого доступа к информации о договоре ОСАГО на официальном сайте оператора АИС страхования.

Цифровое удостоверение для многодетных семей

С 1 октября во всех регионах страны в рамках пилотного проекта будет выдаваться цифровое удостоверение многодетной семьи в виде QR-кода. Он будет расположен в разделе «Семья и дети» личного кабинета на «Госуслугах», если у семьи есть подтверждённая учётная запись. Удостоверение в новом формате можно сохранить в смартфоне и использовать как детям, так и родителям.

В дальнейшем в течение трёх месяцев — до декабря — определят порядок формирования и использования такого удостоверения.

Сайты-«зеркала» будут блокировать

Роскомнадзор с 1 октября сможет самостоятельно — без Минцифры — признавать сайты «зеркалами». Фото © Freepik

Какие сайты будет блокировать Роскомнадзор? С 1 октября ведомство сможет самостоятельно — без Минцифры — признавать сайты «зеркалами» ранее заблокированных и взаимодействовать с их владельцами, провайдерами и поисковиками.

Также операторы поисковых систем будут обязаны прекратить выдачу информации о копиях заблокированных веб-ресурсов.

Сироты смогут оформить жильё через «Госуслуги»

С 1 октября сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подать заявление для обеспечения жильём через «Госуслуги». Речь идёт о заявлениях на сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения, а также предоставление выплаты на приобретение жилья в собственность или полное погашение ипотечного кредита.

Цифровой учёт для курьеров в Москве

С 1 октября обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номерных знаков, а на одежде и сумке — светоотражающих элементов. Так, курьеры в Москве встанут на цифровой учёт. С 1 мая 2025 года будут внедрены требования, которые касаются транспорта, в частности это автоматическое ограничение скорости и передача данных о местонахождении средств индивидуальной мобильности.

Авторы Анастасия Лежепекова