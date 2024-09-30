Осенний призыв 1 октября: куда отправят новобранцев, какие будут повестки Осенью традиционно стартует призыв срочников на службу в Вооружённые силы России. Какими будут правила в 2024 году для призывников, как и кому будут направляться повестки в армию — в материале Life.ru. 30 сентября, 15:32 В России с 1 октября 2024 года начался осенний призыв. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную службу в 2024 году. Документ, опубликованный на официальных порталах правовой информации, регламентирует сроки призывной кампании и количество срочников, которых привлекут на службу в этом году.

Сроки призыва и возраст призывников 2024

Более подробно об осеннем призыве рассказал на брифинге заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Для призывной кампании отведены сроки с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Отдельной строкой упомянуты условия призыва жителей регионов Крайнего Севера. К таковым относятся Забайкальский, Красноярский, Хабаровский, Пермский, Приморский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Сахалинская, Томская, Тюменская области и другие регионы. Здесь призыв начнётся позже, с 1 ноября, из-за климатических особенностей этих местностей, но завершится кампания для северян тоже в конце декабря 2024 года.

Призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. «Потолок» призывного возраста был увеличен ранее с 27 лет, но это изменение не затронет тех, кому уже исполнилось 27 до конца 2023 года. Нововведение не затронет и тех, кому уже 28 и 29 лет и военных в запасе. В общей сложности Минобороны планирует привлечь в ВС за нынешнюю осеннюю призывную кампанию 133 тысячи человек. В весенний призыв 2024 года удалось привлечь на службу 150 тысяч человек.

Сколько будет служить осенний призыв 2024 года

Время службы для призывников останется прежним — срочники пробудут в армии ровно год, после чего их демобилизуют. Отправлять призывников на места службы начнут с середины октября со сборных пунктов военных комиссариатов.

Владимир Цимлянский отдельно акцентировал внимание на том, что срочников не будут отправлять в зону проведения СВО. Всех призывников переправят в место дислокации соединений и воинских частей в пределах России. В планах Минобороны направить до трети призывников на учёбу. Предполагается, что они научатся обращаться с современной военной техникой и получат военно-учётную специальность. После того как обучение закончится, их направят в войска.

Некоторые срочники смогут попасть в научные, научно-производственные подразделения и спортивные роты. Условия службы в таких подразделениях можно посмотреть на сайте Минобороны. В весенний призыв число служащих в научных и научно-производственных подразделениях составило 600 человек, в спортивных ротах службу проходило 200 человек.

Новые правила получения повестки в военкомат 2024

Оповещать гражданина о необходимости пройти срочную службу в Вооружённых силах России ведомство в 2024 году по-прежнему будет в бумажном виде под расписку. Электронная повестка будет доступна только в трёх регионах. Фото © ТАСС / Евгений Курсков

На брифинге Минобороны также стало известно о формате повесток осеннего призыва 2024 года. Оповещать гражданина о необходимости пройти срочную службу в Вооружённых силах России ведомство по-прежнему будет в бумажном виде под расписку. Электронный формат повестки пока предполагается только как дубликат бумажного, считающегося приоритетным. Лишь в трёх регионах России пока идёт эксперимент по внедрению полностью электронных повесток.

Речь идёт о Рязанской и Сахалинской областях и Республике Марий Эл. Здесь проходит тестирование новой системы — всероссийского реестра повесток. Он был открыт 18 сентября и пока работает в пробном формате. Предполагается, что после полноценного запуска системы игнорировать электронный документ уже будет невозможно — он будет приравнен к официальному бумажному письму. Авторизироваться в нём нужно будет через «Госуслуги». Реестр даст возможность получить выписку из этого сервиса или реестра воинского учёта, узнать о наличии повестки на своё имя и уточнить дату и место явки в военкомат. Пока реестр не заработал в полную силу, поэтому призывникам стоит ориентироваться на бумажный документ и его дубликат на «Госуслугах».

Повестки могут обслуживать разные цели военных комиссариатов, и поэтому у них есть несколько видов: для уточнения документов воинского учёта;

для прохождения медосвидетельствования;

для прохождения призывной комиссии;

для отправки к месту службы;

для получения документов воинского учёта при зачислении в запас.

Перед тем как рассылать повестки, военные комиссариаты проводят аналитическую работу, выявляя годных и не годных к службе в армии молодых мужчин. Есть специальная градация годности по категориям.

А — годен к военной службе;

Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен к военной службе;

Г — временно не годен к военной службе;

Д — не годен к военной службе.

Условия для срочной службы в 2024 году

Призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий в досудебном порядке. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Цимлянский рассказал и о том, что с этого года призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий в досудебном порядке. Пожаловаться на ошибку можно в электронном формате в личном кабинете «Госуслуг» либо придя лично в МФЦ. Минобороны также анонсировало открытие специальной горячей линии для призывников, где их проконсультируют по всем вопросам, связанным со срочной службой. Заработает телефонная линия 15 октября, дозвониться можно будет по вторникам и четвергам.

По условиям службы и отправки к местам дислокации нововведений нет. Призывников по-прежнему отправляют на службу военными и гражданскими бортами авиации. За прошлый призыв для этого пришлось задействовать 215 рейсов. Всех срочников в дороге кормят и обеспечивают довольствием.

Служба по контракту по призыву

Призывники имеют право заключить контракт с Минобороны, но здесь есть нюансы: это может быть срочник, отслуживший уже как минимум три месяца или имеющий высшее образование. Также его могут перезаключить военнослужащие, у которых подходит к завершению предыдущий контракт. Если срочник решит заключить контракт, ему полагаются выплаты: единоразово 400 тысяч рублей от Минобороны и сумма от региона, в котором подписан контракт. Также есть и ежемесячное денежное довольствие и различные льготы.

Авторы Антон Плотников