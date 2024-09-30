Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

Напомним, что верхняя граница призывного возраста для срочной службы с 1 января текущего года повышена с 27 до 30 лет. При этом тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, новые правила не касаются. Тех, кому 28 или 29 лет и кто уже находится в запасе, тоже не призовут. А недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать законопроект о постановке мигрантов на воинский учёт и увеличении срока службы в армии до двух лет для новых граждан РФ. Данные поправки должны быть рассмотрены Нижней палатой до завершения осенней сессии.