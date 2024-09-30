Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве
1 октября в России начинается осенний призыв, который продлится до 31 декабря 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Moskvitsova
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан возрасте от 18 до 30 лет на военную службу. Документ опубликован 30 сентября на официальном портале правовой информации.
Призвать планируется 133 тысячи человек.
Напомним, что верхняя граница призывного возраста для срочной службы с 1 января текущего года повышена с 27 до 30 лет. При этом тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, новые правила не касаются. Тех, кому 28 или 29 лет и кто уже находится в запасе, тоже не призовут. А недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать законопроект о постановке мигрантов на воинский учёт и увеличении срока службы в армии до двух лет для новых граждан РФ. Данные поправки должны быть рассмотрены Нижней палатой до завершения осенней сессии.