Путин объявил о новой выплате в 1 млн для ряда семей России

Президент России Владимир Путин поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

Глава государства рассказал, что с прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, получают выплату на погашение ипотеки в увеличенном размере — не 450 тысяч рублей, как по всей стране, а 1 миллион рублей. Он предложил повысить сумму выплат и для ряда других регионов.

«Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 миллион рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть по сути задним числом», — подчеркнул Путин.