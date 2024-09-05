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5 сентября, 06:42

Путин объявил о новой выплате в 1 млн для ряда семей России

Путин поручил повысить выплату на погашение ипотеки многодетным в ДФО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

Глава государства рассказал, что с прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, получают выплату на погашение ипотеки в увеличенном размере — не 450 тысяч рублей, как по всей стране, а 1 миллион рублей. Он предложил повысить сумму выплат и для ряда других регионов.

«Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 миллион рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть по сути задним числом», — подчеркнул Путин.

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А ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, проучил сохранить ставки по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% годовых. Эта программа была продлена до конца 2030 года, она предусматривает выдачу кредитов на покупку жилья под 2% семьям, живущим в ДФО и аректических регионах.

Александра Вишнякова
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