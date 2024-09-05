Путин поручил сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки в 2%

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, проучил сохранить ставки по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% годовых.

«Предлагаю здесь поставить точку. Сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно 2% годовых», — сказал глава государства.