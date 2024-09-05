Путин поручил сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки в 2%
Владимир Путин на ВЭФ. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, проучил сохранить ставки по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% годовых.
«Предлагаю здесь поставить точку. Сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно 2% годовых», — сказал глава государства.
Напомним, программа дальневосточной ипотеки была продлена до конца 2030 года. Она предусматривает выдачу кредитов на покупку жилья под 2% семьям, живущим в ДФО. В 2023 году программа была расширена, и теперь льготная ипотека под 2% действует и для Арктики. Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев уже сообщал, что власти не планируют менять процентную ставку ДВ-ипотеки, она останется на уровне 2%.