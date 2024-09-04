Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки в 2%
Владивосток. Обложка © Life.ru
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%.
«Мы просим вас рассмотреть возможность сохранить по дальневосточной и арктической ипотеке ставку 2%. В общем объёме ипотечной программы они занимают всего 4%, при этом условия жизни в этих регионах сложные», — сказал он в ходе доклада президенту о результатах развития Дальнего Востока.
Напомним, ранее программа дальневосточной ипотеки была продлена до конца 2030 года. Она предусматривает выдачу кредитов на покупку жилья под 2% семьям, живущим в ДФО. В 2023 году программа была расширена, и теперь льготная ипотека под 2% действует и для Арктики. Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев уже сообщал, что власти не планируют менять процентную ставку ДВ-ипотеки, она останется на уровне 2%.