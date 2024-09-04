Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки в 2%

«Мы просим вас рассмотреть возможность сохранить по дальневосточной и арктической ипотеке ставку 2%. В общем объёме ипотечной программы они занимают всего 4%, при этом условия жизни в этих регионах сложные», — сказал он в ходе доклада президенту о результатах развития Дальнего Востока.