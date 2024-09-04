Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 12:45

Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки в 2%

Владивосток. Обложка © Life.ru

Владивосток. Обложка © Life.ru

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%.

«Мы просим вас рассмотреть возможность сохранить по дальневосточной и арктической ипотеке ставку 2%. В общем объёме ипотечной программы они занимают всего 4%, при этом условия жизни в этих регионах сложные», — сказал он в ходе доклада президенту о результатах развития Дальнего Востока.

Кто из пенсионеров и льготников получит доплаты в сентябре и что будет с ипотекой
Кто из пенсионеров и льготников получит доплаты в сентябре и что будет с ипотекой

Напомним, ранее программа дальневосточной ипотеки была продлена до конца 2030 года. Она предусматривает выдачу кредитов на покупку жилья под 2% семьям, живущим в ДФО. В 2023 году программа была расширена, и теперь льготная ипотека под 2% действует и для Арктики. Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев уже сообщал, что власти не планируют менять процентную ставку ДВ-ипотеки, она останется на уровне 2%.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров