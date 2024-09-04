Кто из пенсионеров и льготников получит доплаты в сентябре и что будет с ипотекой Подорожают ли продукты и такси, кому полагается стипендия в 30 000 рублей, кто будет получать больше за переработки и будут ли дешеветь квартиры — всё о личных финансах и тратах в сентябре 2024 года в материале Life.ru. 3 сентября, 21:11 Те, кому в августе исполнилось 80, в сентябре получат повышенную пенсию. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Что нового в пенсиях

Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, уже в сентябре получат повышенную пенсию. Речь идёт о тех, кто получает страховую пенсию по старости. Фиксированная часть выплаты до юбилея составляет 8134,88 рубля, а после торжества она вырастет в два раза и достигнет отметки 16 269,76 рубля. При этом пенсионеру не нужно собирать никакие документы: повышение произойдёт автоматически.

Также во многих российских регионах предусмотрены выплаты ко Дню пожилого человека, который празднуется 1 октября. Такие компенсации обычно платятся заранее, в сентябре.

Что нового в выплатах на детей

В этом году некоторые регионы ввели специальную поддержку для семей, в которых есть школьники, им выплатят по 10 000 рублей на компенсацию расходов при подготовке к учебному году. Эта мера введена для того, чтобы поддержать семьи в этот период, традиционно связанный с большими тратами на покупку формы, канцелярских принадлежностей, рабочих тетрадей, одежды, сменки, аксессуаров и прочих предметов. Выплаты сильно отличаются в разных регионах. Например, в Алтайском крае многодетным семьям выделяют по 7500 рублей на первоклассника и по 5000 рублей для более старших ребят. Многодетным семьям Воронежской области полагается 4307 рублей на школьную форму и 2153 рубля на спортивную форму. В Брянской области многодетным семьям платят по 10 000 рублей без учёта дохода каждый год. В Санкт-Петербурге ежегодно платят по 10 000 на каждого ребёнка, который воспитывается в многодетной семье.

Также по 10 000 рублей на подготовку ребёнка к школе выплатят семьям, в которых один из родителей участвует или участвовал в СВО.

Выплаты к 1 сентября отличаются от региона к региону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Что нового в сфере ЖКХ

Если пенсионера не устраивает качество услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, у него появится право компенсировать расходы по некоторым позициям в квитанции. Мера будет введена с 1 сентября для защиты прав пенсионеров. Чаще всего люди жалуются на несоответствие температуры в квартире нормативам отопления. Если из горячего крана по вине коммунальщиков течёт прохладная вода, также можно будет пересмотреть сумму в квитанции в сторону понижения. Для этого нужно будет подать жалобу на плохое качество оказываемых услуг.

Ещё одно новшество касается сферы взыскания задолженностей за услуги ЖКХ через суд. Новая норма вступит в силу 9 сентября, когда вступят в силу поправки в федеральный закон. Для тех, кто будет вовлечён в судебные тяжбы из-за исков коммунальщиков, госпошлина вырастет с 400 рублей до 4000 рублей.

При этом некоторые расходы на коммунальные услуги для россиян с сентября могут возрасти. Те, кто платит за воду по показаниям счётчиков, могут столкнуться с издержками на полив газонов возле дома. Начиная с осени полив зелёных насаждений управляющие компании будут включать в общий объём потребления воды. Соответственно, расходы на полив будут разбиваться между жителями дома.

Что нового для водителей

Одно из важных нововведений с сентября затронет российских автолюбителей. Тех из них, кто въезжает на платную дорогу и не оплачивает проезд по ней, ждёт увеличение штрафов. Если правила проезда по платной дороге нарушил водитель легковушки и он — физическое лицо, то ему придётся заплатить в казну государства 3000 рублей. Если такой водитель представляет юридическое лицо, например какую-то компанию, то штраф будет платить владелец бизнеса в размере 10 000 рублей. Для грузовых машин штрафы больше: физлица заплатят 5000 рублей, юрлица — 15 000 рублей.

За неоплаченный выезд на платную дорогу теперь полагается штраф. Фото © Freepik

Будет введён и новый порядок установки видеокамер. Теперь их нельзя будет располагать слишком близко друг к другу, чтобы избежать случаев, когда одно правонарушение водителя фиксировали две камеры и штраф дублировался. Ещё одно новшество касается более сознательных водителей, соблюдающих все правила, даже те, за нарушение которых не штрафуют. Речь о новых требованиях к составу автомобильной аптечки, прописанных в приказе Минздрава. Документ регламентирует появление в аптечке таких предметов, как блокнот, чёрный или синий маркер, карандаш, медицинские перчатки и маски, загубник для сердечно-лёгочной реанимации, многоразовое спасательное термоодеяло размером от 160х210 см и две пары ножниц. Должна быть у водителя в арсенале и инструкция по оказанию первой помощи. Аптечки в старой комплектации можно использовать до того, как окончится срок их годности, но не позже осени 2027 года.

Что нового в расчётах зарплат

За первые два часа сверхурочной работы сотруднику должны будут заплатить в полуторном размере, в последующие часы оплата увеличивается вдвое. Оплата сверхурочных должна быть прописана в коллективном договоре, либо в соглашении, либо в любом другом локальном документе.

Работодателям теперь не отвертеться от оплаты сверхурочных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / etonastenka

Новшество регламентировано изменениями в Трудовой кодекс, президент подписал документ ещё весной, в сентябре нововведение вступит в силу. Предыдущая редакция статьи Трудового кодекса предписывала платить сверхурочные только исходя из оклада, без учёта компенсационных выплат.

Что будет с ценами на продукты

С началом осени производители продуктов повысят цены на продовольствие. Эта мера продиктована удорожанием сырья, логистических услуг, затрат на персонал и другими издержками. Эти процессы проходят на фоне высокой инфляции, которая, по прогнозам некоторых аналитиков, вполне может вырасти до 20–22%. По разным группам товаров рост может составить от 5 до 40%. Наибольшее подорожание ожидается в сегменте выпечки, молочных продуктов и пива. Закономерно, что после взлёта закупочных цен на товары, продуктовые ретейлеры вынуждены будут накинуть стоимость в магазинах.

В своём августовском отчёте о динамике потребительских цен в июле Центробанк сообщил о росте на 1,14%. Рост цен за этот месяц по сравнению с предыдущим увеличился почти вдвое, ведь в июне цены подросли только на 0,64%. Регулятор уточняет, что показатели учитываются с поправкой на сезонность в годовом выражении, и цены повышаются из-за индексации коммунальных тарифов. Также в ЦБ сообщили, что инфляцию продолжает разгонять высокий внутренний спрос.

ЦБ считает, что инфляцию разгоняет повышенный спрос. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KIRYAKOVA ANNA

В связи с нововведениями в сфере регулирования такси, поездки в этом транспорте могут подорожать. С 1 сентября на каждую машину такси должен быть оформлен полис обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП) — аналог ОСАГО. Водитель, не имея такой документ на руках, не сможет садиться за руль и возить пассажиров. Срок оформления полисов для такси заканчивается 31 октября.

Теперь, если водитель такси попадёт в аварию, пассажир получит два миллиона рублей за вред здоровью и до 23 000 рублей за нанесённый вред его имуществу. Если таксист в срок не оформил полис, он должен будет заплатить штраф в 40 000 – 50 000 рублей, владельцы бизнеса по перевозкам пассажиров в такси в таком случае заплатят от 500 тыс. до одного млн рублей.

Что нового в кредитах

В России будет применена новая мера, ограничивающая права банков на применение плавающих ставок по кредитам. Нововведение затронет сферу займов с 1 сентября. Запрет будет введён для того, чтобы умерить аппетиты кредитных учреждений в их желании ужесточать условия займов и чтобы оградить граждан от кабальных договоров. Минимальный порог кредита с переменной ставкой для физических лиц и небольших компаний установлен в районе среднемесячной номинальной зарплаты, умноженной на 1000. В качестве исключения будут выступать ипотечные кредиты, выданные на 20 лет.

Запрет на плавающие ставки по кредитам умерит пыл банков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Также Банк России увеличит нагрузку на банковский капитал при выдаче необеспеченных кредитов. Так называемые макропруденциальные надбавки вырастут с 1 сентября. В ЦБ объяснили это тем, что при учёте дохода заёмщика не учитывается временный характер дохода (подработки, премии) и люди всё чаще попадают в ситуацию, когда им сложно гасить кредит. Рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам весной составил 2%. На 1 июня годовые темпы роста задолженности по кредитам достигли отметки 18,1% и существенно превысили рост доходов граждан, который составил 14,2%.

Что нового в ипотеке

В сентябре появятся новые правила для граждан России, взявших ипотеку. Те из них, кто просрочил платёж и уже не справляется с кредитным бременем, смогут самостоятельно продать залоговое имущество для погашения долга. Нововведение вступает в силу с 11 сентября. Перед продажей залоговой недвижимости нужно будет получить разрешение в банке, предоставившем ипотеку. Заёмщику нужно будет успеть сделать это раньше, чем банк сформирует судебный иск.

Внесённые депутатами Госдумы изменения в закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предполагают, что квартира, покупавшаяся в ипотеку, не приобреталась для осуществления предпринимательской деятельности. При этом банк вправе отказать заёмщику в возможности продать самому ипотечную квартиру, об этом кредитная организация обязана уведомить гражданина.

Нельзя получить разрешение на такую продажу залоговой недвижимости, если она является предметом предшествующей и последующей ипотек, и если в отношении заёмщика запущена процедура банкротства. Если банк разрешит продать ипотечную квартиру, то заёмщик должен будет успеть сделать это за четыре месяца.

Что будет с ценами на недвижимость

В некоторых регионах России цена на недвижимость снижается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / katuka

Традиционно в первом месяце осени усиливается активность компаний и физлиц. Связано это с окончанием длительного периода отпусков. Вполне вероятно ожидать повышения цен из-за оживления на рынке недвижимости, но эксперты утверждают, что стоимость квадратных метров будет различаться в зависимости от региона. Из-за ужесточения условий по ипотеке объём сделок сократился почти вдвое — и желающих влезть в невыгодный кредит становится всё меньше. Из-за этого на рынке недвижимости наблюдается затишье: в ожидании более благоприятных времён некоторые продавцы квартир предпочли скрыть свои объявления с сайтов по продаже.

Несмотря на удорожание строительства, в некоторых регионах России цена на квадратный метр в новостройках снижается. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость» в Тульской области снижение составило 8,7% до 116 000 рублей. В Самарской области цены просели на 3,5%, и квадратный метр остановился на отметке 110 000 рублей в среднем. Дешевеет новое жильё и в традиционно популярных Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где падение стоимости составило 1,7% до 203 000 рублей. Также из-за отсутствия льготных условий ипотеки застройщики предлагают покупателям различные дисконты и акции.

Что нового в стипендиях

Стипендии вырастут втрое, но не у всех. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Сентябрь принесёт новости студентам, получающим ежемесячные выплаты за отличия в учёбе. Только речь идёт о персональных стипендиях имени Дмитрия Лихачёва. Они вырастут сразу втрое: с 5000 до 15 000. Стипендию получают всего десять одарённых студентов, которые учатся очно в государственных и негосударственных вузах. Тех, кто будет получать такую выплату, будут выбирать на конкурсной основе.

Также до 15 000 рублей увеличатся и другие персональные стипендии: имени Анатолия Собчака, имени Егора Гайдара, имени Андрея Вознесенского, имени Александра Солженицына, имени Владимира Туманова, имени Юрия Маслюкова.

Вырастет и поддержка стипендиатов творческих вузов. Ребята, получающие за свои таланты стипендии Сергея Рахманинова, Фёдора Шаляпина, Антонины Неждановой, Георгия Свиридова, Святослава Рихтера, Иннокентия Смоктуновского, Станислава Говорухина и Булата Окуджавы, также будут получать по 15 000 рублей.

Самая главная новость для студентов заключается в том, что с 1 сентября может быть введена новая — президентская стипендия — для 3400 учащихся по научно-техническим специальностям. В случае подписания законопроекта размер такой стипендии составит 30 000 рублей и будет индексироваться каждый год. Также с этого учебного года будут введены сто стипендий для аспирантов и студентов из РФ, которые учатся за рубежом. Документ проходит антикоррупционную экспертизу и в ближайшее время может быть подписан.

Авторы Антон Плотников