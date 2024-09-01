Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 11:01

Названо неожиданное последствие подорожания ипотеки в России

Риелтор Бочарникова: Цены на аренду жилья выросли из-за высоких ипотечных ставок

В России зафиксирован пик спроса на рынке аренды жилья. Он связан не только с началом делового сезона и учебного года, но и недоступностью для многих граждан РФ ипотечных кредитов. Об этом заявила эксперт по недвижимости Юлия Бочарникова в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Часть тех, кто планировал покупку квартиры, были вынуждены отложить решение жилищного вопроса и снять временное жильё», — пояснила риелтор.

Из-за увеличения спроса растут и цены на арендное жильё. Согласно статистике за прошлый месяц, арендные ставки на однокомнатные квартиры резко увеличились во многих городах страны. В некоторых регионах рост составил 6-8%.

С 1 сентября цена на аренду квартир побьёт рекорд: за сколько можно будет снять жильё
С 1 сентября цена на аренду квартир побьёт рекорд: за сколько можно будет снять жильё

По словам эксперта, пиковый сезон продлится до середины октября. К этому времени ставки могут вырасти ещё на 3-4% из-за дефицита доступного жилья. В дальнейшем ожидается, что стоимость аренды будет расти более сдержано. Однако цены не остановятся за счёт спроса со стороны тех, кто не может купить жильё из-за высоких ипотечных ставок.

Напомним, что с 1 июля 2024 года в России перестала действовать программа льготной ипотеки, которая позволяла взять кредит на жильё под 8% годовых. Её ввели в апреле 2020 года в качестве одной из поддержек строительной отрасли и граждан в условиях пандемии CoViD-19. Правительство четыре раза продлевало льготы, но теперь ставки выросли больше, чем в два раза. При этом до 2030 года в стране действует семейная ипотека со ставкой 6% годовых. Кроме того, ожидается запуск четырёх новых ипотечных программ на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • недвижимость
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров