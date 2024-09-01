Названо неожиданное последствие подорожания ипотеки в России
Риелтор Бочарникова: Цены на аренду жилья выросли из-за высоких ипотечных ставок
В России зафиксирован пик спроса на рынке аренды жилья. Он связан не только с началом делового сезона и учебного года, но и недоступностью для многих граждан РФ ипотечных кредитов. Об этом заявила эксперт по недвижимости Юлия Бочарникова в беседе с РИА «ФедералПресс».
«Часть тех, кто планировал покупку квартиры, были вынуждены отложить решение жилищного вопроса и снять временное жильё», — пояснила риелтор.
Из-за увеличения спроса растут и цены на арендное жильё. Согласно статистике за прошлый месяц, арендные ставки на однокомнатные квартиры резко увеличились во многих городах страны. В некоторых регионах рост составил 6-8%.
По словам эксперта, пиковый сезон продлится до середины октября. К этому времени ставки могут вырасти ещё на 3-4% из-за дефицита доступного жилья. В дальнейшем ожидается, что стоимость аренды будет расти более сдержано. Однако цены не остановятся за счёт спроса со стороны тех, кто не может купить жильё из-за высоких ипотечных ставок.
Напомним, что с 1 июля 2024 года в России перестала действовать программа льготной ипотеки, которая позволяла взять кредит на жильё под 8% годовых. Её ввели в апреле 2020 года в качестве одной из поддержек строительной отрасли и граждан в условиях пандемии CoViD-19. Правительство четыре раза продлевало льготы, но теперь ставки выросли больше, чем в два раза. При этом до 2030 года в стране действует семейная ипотека со ставкой 6% годовых. Кроме того, ожидается запуск четырёх новых ипотечных программ на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки.