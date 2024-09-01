Названо неожиданное последствие подорожания ипотеки в России

В России зафиксирован пик спроса на рынке аренды жилья. Он связан не только с началом делового сезона и учебного года, но и недоступностью для многих граждан РФ ипотечных кредитов. Об этом заявила эксперт по недвижимости Юлия Бочарникова в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Часть тех, кто планировал покупку квартиры, были вынуждены отложить решение жилищного вопроса и снять временное жильё», — пояснила риелтор.

Из-за увеличения спроса растут и цены на арендное жильё. Согласно статистике за прошлый месяц, арендные ставки на однокомнатные квартиры резко увеличились во многих городах страны. В некоторых регионах рост составил 6-8%.