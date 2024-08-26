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26 августа, 10:18

Четыре новые программы льготной ипотеки могут запустить в России

Депутат Аксаков: В России могут ввести четыре новые программы льготной ипотеки

В дальнейшем в России могут появиться четыре новые ипотечные программы на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Обсудить этот вопрос планируется на следующей сессии. Благодаря этим программам гражданам будет проще приобрести жильё. Кроме того, они позволят государству усилить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах, считает депутат.

С его слов, необходимо предоставить льготные условия ценным работникам промышленной сферы, особенно тем, кто трудится на передовых высокотехнологичных производствах. Есть также инициатива ввести строительную ипотеку в регионах, где планируется жилое и инфраструктурное строительство. Однако сейчас это лишь на стадии планирования, отметил парламентарий.

Он также предложил продумать вопрос создания механизма льготной ипотеки для молодых кадров. Также продолжится обсуждение выдачи ипотечных кредитов для территорий, где наблюдаются сложности с населением, сказал Аксаков.

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Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Владимир Озеров
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