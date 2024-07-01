Россиянам раскрыли выгодный аналог льготной ипотеки
Сенатор Епифанова: Ссудно-сберегательные кассы могут заменить льготную ипотеку
На сегодняшний день в России активно прорабатывается система ссудно-сберегательных касс, которые могут заменить для некоторых граждан ипотеку. О возможных аналогах льготного кредитования рассказала сенатор Ольга Епифанова.
"Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счёт и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определённой суммы жильё оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка. Если деньги потрачены не на жильё — проценты аннулируются", — отметила сенатор в беседе с "Газетой.ru".
Сенатор считает, что на замену старым мерам поддержки придут новые. Если выделять плюсы в отмене льгот по ипотеке, можно отметить более выгодные банковские депозиты. Что касается инвестирования в недвижимость, то это так и остаётся самым прибыльным путём вложения средств, указала парламентарий.
Программа льготной ипотеки под 8% завершилась 1 июля. Она действовала с апреля 2020 года в качестве одной из поддержек строительной отрасли и граждан в условиях пандемии CoViD-19. Правительство четыре раза продлевало льготы. Ранее Life.ru рассказывал, что после завершения льготной ипотеки выгоднее всего покупать квартиры в Подмосковье, а не в столице. Эксперты ожидают, что платёж по ипотеке за однокомнатную квартиру может увеличиться почти в 2,5 раза.
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