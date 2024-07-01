Россиянам раскрыли выгодный аналог льготной ипотеки

На сегодняшний день в России активно прорабатывается система ссудно-сберегательных касс, которые могут заменить для некоторых граждан ипотеку. О возможных аналогах льготного кредитования рассказала сенатор Ольга Епифанова.

"Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счёт и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определённой суммы жильё оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка. Если деньги потрачены не на жильё — проценты аннулируются", — отметила сенатор в беседе с "Газетой.ru".

Сенатор считает, что на замену старым мерам поддержки придут новые. Если выделять плюсы в отмене льгот по ипотеке, можно отметить более выгодные банковские депозиты. Что касается инвестирования в недвижимость, то это так и остаётся самым прибыльным путём вложения средств, указала парламентарий.