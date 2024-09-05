Путин предложил построить новые кампусы на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке. С такой инициативой глава государства выступил в ходе своей речи на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Лидер страны заявил о необходимости построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. По его словам, в таких центрах будут созданы все условия для учёбы, работы, проживания студентов. Кроме того, откроются площадки для молодёжного предпринимательства и бизнес-клуба. Также президент предложил развивать университеты в Арктике.