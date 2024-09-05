Путин предложил построить новые кампусы на Дальнем Востоке
Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке. С такой инициативой глава государства выступил в ходе своей речи на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Лидер страны заявил о необходимости построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. По его словам, в таких центрах будут созданы все условия для учёбы, работы, проживания студентов. Кроме того, откроются площадки для молодёжного предпринимательства и бизнес-клуба. Также президент предложил развивать университеты в Арктике.
«В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект и в Мурманске. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы», — сказал Путин.
А ранее Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, проучил сохранить ставки по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% годовых. Эта программа была продлена до конца 2030 года, она предусматривает выдачу кредитов на покупку жилья под 2% семьям, живущим в ДФО и арктических регионах.