Экономист заявил, что бездетные должны платить по 40 тысяч в месяц на содержание семей с детьми

Все бездетные российские семьи должны выплачивать родителям по 30-40 тысяч рублей ежемесячно, так как «нормальное содержание ребёнка стоит в пределах этой суммы». Так обосновал своё заявление про выплаты директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с Инфо24.

По мнению директора, бездетные должны оплачивать «дополнительного ребёнка в семьях», так как рождаемость является социальной необходимостью. По схеме Зубца, семья с несовершеннолетними выполняет работу за плательщиков. На возражение о тотальной закредитованности граждан эксперт возразил, что это «проблема людей — не надо брать кредитов».