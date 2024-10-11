Экономист заявил, что бездетные должны платить по 40 тысяч в месяц на содержание семей с детьми
Экономист Зубец: Бездетные обязаны содержать детей, на которых «сэкономили»
Все бездетные российские семьи должны выплачивать родителям по 30-40 тысяч рублей ежемесячно, так как «нормальное содержание ребёнка стоит в пределах этой суммы». Так обосновал своё заявление про выплаты директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с Инфо24.
По мнению директора, бездетные должны оплачивать «дополнительного ребёнка в семьях», так как рождаемость является социальной необходимостью. По схеме Зубца, семья с несовершеннолетними выполняет работу за плательщиков. На возражение о тотальной закредитованности граждан эксперт возразил, что это «проблема людей — не надо брать кредитов».
«Вот у меня нет ни одного кредита, потому что у меня есть голова на плечах, и я не хочу залезать в долговую кабалу. А сколько у них кредитов — это вопрос двадцать пятый и к делу не относится. Если у вас нет возможности платить налог на бездетность, не надо брать кредитов», — поделился опытом экономист.
Недавно депутат ГД Андрей Гурулёв пердложил ввести налог на бездетность, похожий на тот, что работал во времена Советского союза. По мнению парламентария, полученные деньги будут направлять в приюты и детдома. Основная проблема, по мнению других парламентариев, остаётся в том, что налог будут должны платить граждане, которые не могут иметь детей по физическим причинам. Как дополнил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, налог на бездетность не сможет победить демографические проблемы.
Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A