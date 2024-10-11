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11 октября, 11:46

Экономист заявил, что бездетные должны платить по 40 тысяч в месяц на содержание семей с детьми

Экономист Зубец: Бездетные обязаны содержать детей, на которых «сэкономили»

Все бездетные российские семьи должны выплачивать родителям по 30-40 тысяч рублей ежемесячно, так как «нормальное содержание ребёнка стоит в пределах этой суммы». Так обосновал своё заявление про выплаты директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с Инфо24.

По мнению директора, бездетные должны оплачивать «дополнительного ребёнка в семьях», так как рождаемость является социальной необходимостью. По схеме Зубца, семья с несовершеннолетними выполняет работу за плательщиков. На возражение о тотальной закредитованности граждан эксперт возразил, что это «проблема людей — не надо брать кредитов».

«Вот у меня нет ни одного кредита, потому что у меня есть голова на плечах, и я не хочу залезать в долговую кабалу. А сколько у них кредитов — это вопрос двадцать пятый и к делу не относится. Если у вас нет возможности платить налог на бездетность, не надо брать кредитов», — поделился опытом экономист.
В ГД назвали предварительные расчёты для налога на бездетность
В ГД назвали предварительные расчёты для налога на бездетность

Недавно депутат ГД Андрей Гурулёв пердложил ввести налог на бездетность, похожий на тот, что работал во времена Советского союза. По мнению парламентария, полученные деньги будут направлять в приюты и детдома. Основная проблема, по мнению других парламентариев, остаётся в том, что налог будут должны платить граждане, которые не могут иметь детей по физическим причинам. Как дополнил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, налог на бездетность не сможет победить демографические проблемы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Николай Рюмин
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