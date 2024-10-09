В ГД назвали предварительные расчёты для налога на бездетность

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил о необходимости повышения ставки подоходного налога для бездетных. По его словам, отсутствие детей по медицинским показаниям не должно освобождать человека от повышенной налоговой ставки.

«Налог на бездетность никак не связан с медицинскими проблемами. Представьте себе, что алиментщик, вдруг по каким-то причинам, больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Так и здесь. По сути, мы предлагаем ввести «алименты» для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют», — подчеркнул политик в беседе с URA.ru.

Он подчеркнул, что в настоящее время депутаты рассматривают вопрос о ставке повышенного налога, но не предоставил даже ориентировочные цифры. По его словам, родители должны получать около 30-40 тысяч рублей на одного ребёнка в виде государственной поддержки. Для определения того, насколько необходимо увеличить налог для граждан, чтобы обеспечить такую сумму в бюджете, потребуется отдельный расчёт, отметил Фёдоров. Он также добавил, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то его налоговые отчисления не должны быть ниже 10 тысяч рублей.