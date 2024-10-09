В ГД назвали предварительные расчёты для налога на бездетность
Депутат Госдумы Фёдоров предложил повысить подоходный налог для бездетных
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил о необходимости повышения ставки подоходного налога для бездетных. По его словам, отсутствие детей по медицинским показаниям не должно освобождать человека от повышенной налоговой ставки.
«Налог на бездетность никак не связан с медицинскими проблемами. Представьте себе, что алиментщик, вдруг по каким-то причинам, больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Так и здесь. По сути, мы предлагаем ввести «алименты» для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют», — подчеркнул политик в беседе с URA.ru.
Он подчеркнул, что в настоящее время депутаты рассматривают вопрос о ставке повышенного налога, но не предоставил даже ориентировочные цифры. По его словам, родители должны получать около 30-40 тысяч рублей на одного ребёнка в виде государственной поддержки. Для определения того, насколько необходимо увеличить налог для граждан, чтобы обеспечить такую сумму в бюджете, потребуется отдельный расчёт, отметил Фёдоров. Он также добавил, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то его налоговые отчисления не должны быть ниже 10 тысяч рублей.
Фёдоров полагает, что настало время ввести налог на бездетность, основываясь на принципе справедливости. Он напомнил, что государство постоянно увеличивает расходы на поддержку семей с детьми, и эти меры финансируются за счёт налогов, поступающих в бюджет.
Напомним, что депутат ГД Андрей Гурулёв выступил с предложением ввести налог на бездетность, похожий на тот, что действовал во времена Советского союза. По мнению парламентария, вырученные средства можно будет направлять на поддержку детдомов и сирот. Основная проблема остаётся в том, что налог будут должны платить россияне, которые не могут иметь детей по медицинским причинам. Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, налог на бездетность не поможет увеличить рождаемость в РФ.
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