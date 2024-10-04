Останина объяснила, что не так с предложением Гурулёва по поводу налога на бездетность

Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулёва вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе, взывало интерес у россиян и споры у его коллег по парламенту. Так, глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отметила, что если предложение Гурулёва будет поддержано сегодня, то под налог на бездетность рискуют попасть граждане, которые не могут завести детей по медицинским причинам, и участники СВО, которые постоянно находятся на передовой, и даже студенты, которые учатся на платном и работают, чтобы оплачивать своё обучение.