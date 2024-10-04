Останина объяснила, что не так с предложением Гурулёва по поводу налога на бездетность
Андрей Гурулев считает, что в России следует вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена СССР. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулёва вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе, взывало интерес у россиян и споры у его коллег по парламенту. Так, глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отметила, что если предложение Гурулёва будет поддержано сегодня, то под налог на бездетность рискуют попасть граждане, которые не могут завести детей по медицинским причинам, и участники СВО, которые постоянно находятся на передовой, и даже студенты, которые учатся на платном и работают, чтобы оплачивать своё обучение.
Если уж ссылаться на опыт СССР, рассуждает она, то до самого конца.
У нас сегодня молодёжь осознанная, они откладывают рождение ребёнка для того, чтобы получить образование, трудоустроиться, и иметь возможность уже воспитывать чадо, чтобы не бросать его на своих престарелых родителей. Так что прежде чем вносить подобную инициативу, надо вернуться к советскому опыту, где у Сталина в соответствующем документе через запятую говорилось: обязательно обеспечить бесплатными яслями, бесплатными детскими садами и школами, отдыхом в лагерях. Было и бесплатное образование в вузах, и стипендия, а по окончанию — трудоустройство
Нина Останина.
Собеседница Life.ru отметила, что если бы депутат Гурулёв позаботился бы об обеспечении молодёжи базовыми социальными гарантиями, такими как квартира, трудоустройство по окончанию университета с высокой заработной платой, яслями, садиком и школой, то Останина поддержала коллегу «двумя руками».
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России следует вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена СССР. Он осознает, что после данного заявления на него обрушится волна критики, однако добавил, что «ему фиолетово».