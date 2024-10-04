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Налог на бездетность в СССР: кто его платил, в каком размере и в каком возрасте

В Госдуме опять подняли тему налога на бездетность. Каким был этот налог в СССР, для чего его ввели, кого он затрагивал — в материале Life.ru.

4 октября, 11:51
В СССР налог на бездетность был более суровым для мужчин, чем для женщин. Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

В СССР налог на бездетность был более суровым для мужчин, чем для женщин. Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

Что такое налог на бездетность

Налог на бездетность — это сбор в пользу государства от людей, не имеющих детей. Вводился в разные исторические периоды в разных странах и всегда имел локальные особенности. Принято считать, что люди, отказывающиеся от рождения и воспитания детей, несут меньшие издержки по сравнению с родителями. По сути, это одна из крайних мер государства, применяемая для того, чтобы подтолкнуть бездетных к рождению первенца и «перебросить» средства на помощь другим семьям.

В некотором смысле в налоговой системе России есть похожая схема: гражданин, имеющий детей, освобождается от небольшой части подоходного налога. Это так называемый налоговый вычет на детей, и для его оформления есть ряд условий: льгота предоставляется до момента, пока доход за год не составит 350 000 рублей. На первого ребёнка компенсация налога составит 1400 рублей, на третьего и каждого последующего ребёнка — 3000 рублей. Если у гражданина РФ ребёнок имеет категорию инвалидности, ему полагается скидка на налог размером 12 000 в месяц. Такая же ситуация с родителями студентов очной формы. Получается, что родители детей в России уже платят меньше, чем бездетные граждане.

В налоговой системе России есть схема преференций для гражданин, имеющих детей, которые освобождаются от небольшой части подоходного налога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

В налоговой системе России есть схема преференций для гражданин, имеющих детей, которые освобождаются от небольшой части подоходного налога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Каким был налог на бездетных в СССР

В Советском Союзе в определённый момент также назрела необходимость жёсткого регулирования демографических вопросов. В 1941 году был введён «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Время внедрения этого сбора не просто так совпадает с первым годом Великой Отечественной войны: на фронте погибало множество людей и задачей государства было стимулировать рождаемость. Изначально временная мера просуществовала вплоть до 1992 года и утратила актуальность в новой России.

Возраст граждан СССР, плативших налог на бездетность, составлял от 20 до 50 лет. В основном это были мужчины, независимо от семейного положения. Женщины платили налог на бездетность, только если они состояли в браке. Верхний порог возраста бездетных гражданок СССР, плативших налог, составлял 45 лет.

Возраст граждан СССР, плативших налог на бездетность, составлял от 20 до 50 лет. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов

Возраст граждан СССР, плативших налог на бездетность, составлял от 20 до 50 лет. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов

Какой процент отчислялся

Какой процент отчислялся за советское чайлдфри? Граждане СССР, не имевшие детей, отдавали в казну государства до 6% своего дохода. Скидка на налог была для тех, кто получал зарплату меньше чем 91 рубль в месяц. Меньший налог платили студенты средних и высших учреждений профессионального образования. Тех, кто получал совсем мало по меркам тех лет — 70 рублей, — и вовсе освобождали от уплаты налога на бездетность. Меньшую налоговую нагрузку также имели бездетные военнослужащие. Не нужно было выплачивать налог на бездетность монахам. Если семья усыновляла ребёнка, она освобождалась от сбора. В случаях, когда в семье погибал единственный ребёнок, налог снова начинали начислять.

Налог, просуществовавший так много лет, постоянно менялся. В 1949 году была введена повышенная ставка для жителей сельской местности — в связи с тем, что наиболее пострадавшими от войны были признаны именно сёла и деревни. Сельчане без детей стали платить налог размером 150 рублей в год. При этом государство, поощряя многодетность, применяло налог для тех, у кого есть один ребёнок, — 50 рублей, для родителей двух детей — 25 рублей в год. В 1980-е ввели небольшое послабление для молодых пар — страна давала молодожёнам один год без налогов, отсчёт времени начинался сразу после свадьбы. Налог на бездетность отменили в 1992 году как атавизм, не прижившийся в эпоху перемен.

В СССР сельчане без детей стали платить налог размером 150 рублей в год. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Александр Яко

В СССР сельчане без детей стали платить налог размером 150 рублей в год. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Александр Яко

Почему в СССР налог на бездетность называли налогом на яйца

Налог на бездетность в СССР был довольно жёстким и дискриминационным по отношению к мужчинам: они должны были платить сбор независимо от того, состоят в браке или нет. Для женщин эта мера была намного более мягкой — они платили его, только если не рожали детей в браке, да и возрастной диапазон для представительниц слабого пола был на пять лет меньше, чем для мужчин. Именно поэтому непопулярную среди населения меру саркастически прозвали налогом на яйца. Также в СССР была популярной шутка о том, что дети в семьях должны рождаться сразу же на второй день после свадьбы.

Мужчины должны были платить сбор независимо от того, состоят они в браке или нет. Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

Мужчины должны были платить сбор независимо от того, состоят они в браке или нет. Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

Андрей Гурулёв о введении налога на бездетность в России

Тема внедрения налога на бездетность периодически всплывает в медиа в связи с заявлениями и предложениями отдельных депутатов и общественников. В октябре 2024 года об этом снова заговорили после заявления депутата Государственной думы, генерала Андрея Гурулёва. В эфире федерального канала парламентарий без купюр высказался о том, что считает введение налога на бездетность суровой необходимостью. Более того, депутат добавил, что налог должен быть очень большим, он должен быть «заоблачным». Генерал и раньше высказывался на эту тему, например недавно он также затронул тему чайлдфри.

Вы мою позицию знаете. Идеология бездетности не должна транслироваться на наше подрастающее поколение где бы то ни было, написал депутат.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Парламентарий высказался в эфире по этой теме достаточно жёстко и сказал, что он готов к критике. Но Гурулёв не первооткрыватель этой темы в России XXI века. В 2013 году такую меру предлагал глава синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.

В декабре прошлого года идею такого налога выдвигал и его коллега, депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он предлагал не только вернуть налог, но и пересмотреть его размер. По мнению депутата, предполагаемый сбор должен быть на уровне средних расходов на ребёнка в месяц. На момент его инициативы речь шла о 20 тысячах рублей на человека, который не имеет детей.

Налог на бездетность в других странах

Похожая система существует и в Германии: здесь есть определенная градация по налоговым классам. Семьи, не имеющие детей, платят больший налог по сравнению с родителями. Бездетные люди и те, кто не хочет вступать в брак, платит в ФРГ около 50% от своего дохода. Налог на холостых граждан существовал и в Италии времен Муссолини, а для родителей наоборот предполагались налоговые послабления. Вводили такой налог и в Румынии при Чаушеску.

Жители Польши с 1946 года платили налог на бездетность, если после достижения 21-летнего возраста они не вступили в брак и не обзавелись первенцами. Немного позже возрастной потолок подняли до 25 лет, в 1973 году налог упразднили. В Сингапуре не вводили налогов, но предприняли креативное решение — на время запретили строить маленькие квартиры с одной спальней, подходящие для жилья холостяков и бездетных пар.

Закон о запрете пропаганды чайлдфри

Почему к этой теме вернулись в 2024 году? Тема с инициативой введения налога на бездетность раскручивается параллельно с новостями о законопроекте по теме чайлдфри. Но если в случае с налогом пока это только предложения и версии, то по запрету пропаганды бездетности меры могут быть приняты в самое ближайшее время. Депутаты Госдумы рассмотрят документ уже в октябре на очередной сессии. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ввести штрафы за открытое лоббирование этой темы. Штрафы предполагаются весьма серьёзные: до 5 млн рублей для юридических лиц, 400 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч рублей для должностных лиц.

Инициатива принадлежит членам заксобрания Башкирии и депутату Госдумы Эльвире Аиткуловой. По мнению авторов законопроекта, навязывание другим людям своих идей бездетности вредит обществу и ведёт его к деградации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребёнка.

В Госдуме предложили собирать налог с бездетных и направлять его детским домам и сиротам
В Госдуме предложили собирать налог с бездетных и направлять его детским домам и сиротам
Авторы
Антон Плотников
Антон Плотников
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