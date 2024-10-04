Налог на бездетность в СССР: кто его платил, в каком размере и в каком возрасте В Госдуме опять подняли тему налога на бездетность. Каким был этот налог в СССР, для чего его ввели, кого он затрагивал — в материале Life.ru. 4 октября, 11:51 В СССР налог на бездетность был более суровым для мужчин, чем для женщин. Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

Что такое налог на бездетность

Налог на бездетность — это сбор в пользу государства от людей, не имеющих детей. Вводился в разные исторические периоды в разных странах и всегда имел локальные особенности. Принято считать, что люди, отказывающиеся от рождения и воспитания детей, несут меньшие издержки по сравнению с родителями. По сути, это одна из крайних мер государства, применяемая для того, чтобы подтолкнуть бездетных к рождению первенца и «перебросить» средства на помощь другим семьям.

В некотором смысле в налоговой системе России есть похожая схема: гражданин, имеющий детей, освобождается от небольшой части подоходного налога. Это так называемый налоговый вычет на детей, и для его оформления есть ряд условий: льгота предоставляется до момента, пока доход за год не составит 350 000 рублей. На первого ребёнка компенсация налога составит 1400 рублей, на третьего и каждого последующего ребёнка — 3000 рублей. Если у гражданина РФ ребёнок имеет категорию инвалидности, ему полагается скидка на налог размером 12 000 в месяц. Такая же ситуация с родителями студентов очной формы. Получается, что родители детей в России уже платят меньше, чем бездетные граждане.

В налоговой системе России есть схема преференций для гражданин, имеющих детей, которые освобождаются от небольшой части подоходного налога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Каким был налог на бездетных в СССР

В Советском Союзе в определённый момент также назрела необходимость жёсткого регулирования демографических вопросов. В 1941 году был введён «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Время внедрения этого сбора не просто так совпадает с первым годом Великой Отечественной войны: на фронте погибало множество людей и задачей государства было стимулировать рождаемость. Изначально временная мера просуществовала вплоть до 1992 года и утратила актуальность в новой России.

Возраст граждан СССР, плативших налог на бездетность, составлял от 20 до 50 лет. В основном это были мужчины, независимо от семейного положения. Женщины платили налог на бездетность, только если они состояли в браке. Верхний порог возраста бездетных гражданок СССР, плативших налог, составлял 45 лет.

Возраст граждан СССР, плативших налог на бездетность, составлял от 20 до 50 лет. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов

Какой процент отчислялся

Какой процент отчислялся за советское чайлдфри? Граждане СССР, не имевшие детей, отдавали в казну государства до 6% своего дохода. Скидка на налог была для тех, кто получал зарплату меньше чем 91 рубль в месяц. Меньший налог платили студенты средних и высших учреждений профессионального образования. Тех, кто получал совсем мало по меркам тех лет — 70 рублей, — и вовсе освобождали от уплаты налога на бездетность. Меньшую налоговую нагрузку также имели бездетные военнослужащие. Не нужно было выплачивать налог на бездетность монахам. Если семья усыновляла ребёнка, она освобождалась от сбора. В случаях, когда в семье погибал единственный ребёнок, налог снова начинали начислять.

Налог, просуществовавший так много лет, постоянно менялся. В 1949 году была введена повышенная ставка для жителей сельской местности — в связи с тем, что наиболее пострадавшими от войны были признаны именно сёла и деревни. Сельчане без детей стали платить налог размером 150 рублей в год. При этом государство, поощряя многодетность, применяло налог для тех, у кого есть один ребёнок, — 50 рублей, для родителей двух детей — 25 рублей в год. В 1980-е ввели небольшое послабление для молодых пар — страна давала молодожёнам один год без налогов, отсчёт времени начинался сразу после свадьбы. Налог на бездетность отменили в 1992 году как атавизм, не прижившийся в эпоху перемен.

В СССР сельчане без детей стали платить налог размером 150 рублей в год. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Александр Яко

Почему в СССР налог на бездетность называли налогом на яйца

Налог на бездетность в СССР был довольно жёстким и дискриминационным по отношению к мужчинам: они должны были платить сбор независимо от того, состоят в браке или нет. Для женщин эта мера была намного более мягкой — они платили его, только если не рожали детей в браке, да и возрастной диапазон для представительниц слабого пола был на пять лет меньше, чем для мужчин. Именно поэтому непопулярную среди населения меру саркастически прозвали налогом на яйца. Также в СССР была популярной шутка о том, что дети в семьях должны рождаться сразу же на второй день после свадьбы.

Мужчины должны были платить сбор независимо от того, состоят они в браке или нет. Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

Андрей Гурулёв о введении налога на бездетность в России

Тема внедрения налога на бездетность периодически всплывает в медиа в связи с заявлениями и предложениями отдельных депутатов и общественников. В октябре 2024 года об этом снова заговорили после заявления депутата Государственной думы, генерала Андрея Гурулёва. В эфире федерального канала парламентарий без купюр высказался о том, что считает введение налога на бездетность суровой необходимостью. Более того, депутат добавил, что налог должен быть очень большим, он должен быть «заоблачным». Генерал и раньше высказывался на эту тему, например недавно он также затронул тему чайлдфри.

— Вы мою позицию знаете. Идеология бездетности не должна транслироваться на наше подрастающее поколение где бы то ни было, — написал депутат.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Парламентарий высказался в эфире по этой теме достаточно жёстко и сказал, что он готов к критике. Но Гурулёв не первооткрыватель этой темы в России XXI века. В 2013 году такую меру предлагал глава синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.

В декабре прошлого года идею такого налога выдвигал и его коллега, депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он предлагал не только вернуть налог, но и пересмотреть его размер. По мнению депутата, предполагаемый сбор должен быть на уровне средних расходов на ребёнка в месяц. На момент его инициативы речь шла о 20 тысячах рублей на человека, который не имеет детей.

Налог на бездетность в других странах

Похожая система существует и в Германии: здесь есть определенная градация по налоговым классам. Семьи, не имеющие детей, платят больший налог по сравнению с родителями. Бездетные люди и те, кто не хочет вступать в брак, платит в ФРГ около 50% от своего дохода. Налог на холостых граждан существовал и в Италии времен Муссолини, а для родителей наоборот предполагались налоговые послабления. Вводили такой налог и в Румынии при Чаушеску.

Жители Польши с 1946 года платили налог на бездетность, если после достижения 21-летнего возраста они не вступили в брак и не обзавелись первенцами. Немного позже возрастной потолок подняли до 25 лет, в 1973 году налог упразднили. В Сингапуре не вводили налогов, но предприняли креативное решение — на время запретили строить маленькие квартиры с одной спальней, подходящие для жилья холостяков и бездетных пар.

Закон о запрете пропаганды чайлдфри

Почему к этой теме вернулись в 2024 году? Тема с инициативой введения налога на бездетность раскручивается параллельно с новостями о законопроекте по теме чайлдфри. Но если в случае с налогом пока это только предложения и версии, то по запрету пропаганды бездетности меры могут быть приняты в самое ближайшее время. Депутаты Госдумы рассмотрят документ уже в октябре на очередной сессии. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ввести штрафы за открытое лоббирование этой темы. Штрафы предполагаются весьма серьёзные: до 5 млн рублей для юридических лиц, 400 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч рублей для должностных лиц.

Инициатива принадлежит членам заксобрания Башкирии и депутату Госдумы Эльвире Аиткуловой. По мнению авторов законопроекта, навязывание другим людям своих идей бездетности вредит обществу и ведёт его к деградации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребёнка.

Авторы Антон Плотников