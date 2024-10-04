В Госдуме предложили собирать налог с бездетных и направлять его детским домам и сиротам

В России нужно вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. Такое предложение сделал депутат Госдумы Андрей Гурулёв. По словам офицера, он понимает, что после поддержки такой идеи на него обрушится волна критики. Однако политик подчёркивает, что не преследует цели обидеть россиян, у которых нет детей.

«Да мне фиолетово. Что от мужика в этой жизни остаётся? Первое — имя, второе — дети», — пояснил Гурулёв в беседе с «Царьградом».

Гурулёв рассказал, что он тоже платил налог на бездетность, а когда стал отцом, перестал. Такая необходимость не вызывала у него негатива. Депутат добавил, что средства от этого налога можно отправлять на поддержку детских домов и сирот.