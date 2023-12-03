В Госдуме предложили ввести налог на бездетность

По словам депутата, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что русские — это культурно-историческая общность, частью которой является этническая. В этой связи парламентарий предложил под демографией понимать не только рождение детей, но и в принципе процедуру обрусения — формирование народа в силу миграционных потоков.

"Внутри этой концепции, конечно, надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы", — подчеркнул Фёдоров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".