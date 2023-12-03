В Госдуме предложили ввести налог на бездетность
Депутат Фёдоров: Повысить рождаемость в РФ можно введением налога на бездетность
Стимулировать рождаемость в России можно введением налога на бездетность. С таким предложением выступил член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Парламентарий отметил, что подобная практика в Советском Союзе зарекомендовала себя достаточно неплохо.
По словам депутата, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что русские — это культурно-историческая общность, частью которой является этническая. В этой связи парламентарий предложил под демографией понимать не только рождение детей, но и в принципе процедуру обрусения — формирование народа в силу миграционных потоков.
"Внутри этой концепции, конечно, надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы", — подчеркнул Фёдоров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Ранее глава государства выразил мнение, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов РФ. На поддержку семьи, по словам президента, должны быть ориентированы все сферы государственного управления.
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