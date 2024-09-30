Володин разъяснил, что конкретно будет подпадать под закон о запрете чайлдфри
Володин: Решение женщины не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри
Под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадают личные решения женщин не рожать детей. Об этом в беседе с журналистами сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул, что закон направлен на борьбу с пропагандой отказа от деторождения, но не затрагивает индивидуальные выборы.
«Речь идёт о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребёнка», — разъяснил Володин.
По словам Володина, деструктивные идеологии, такие как чайлдфри, наносят ущерб демографической ситуации и продвигаются из-за рубежа.
Ранее правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри. Позднее стало известно, что штраф за пропаганду отказа от деторождения дойдёт до пяти миллионов рублей.
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