Володин разъяснил, что конкретно будет подпадать под закон о запрете чайлдфри

Под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадают личные решения женщин не рожать детей. Об этом в беседе с журналистами сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что закон направлен на борьбу с пропагандой отказа от деторождения, но не затрагивает индивидуальные выборы.

«Речь идёт о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребёнка», — разъяснил Володин.