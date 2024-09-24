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24 сентября, 09:59

Володин: Штраф за пропаганду чайлдфри дойдёт до пяти миллионов рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идёт о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность. Пропаганду чайлдфри хотят запретить в интернете, СМИ, кино и рекламе.

По словам Володина, законопроект предполагает административные штрафы до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц. Спикер Госдумы обосновал необходимость принятия документа тем, что в соцсетях «проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей».

«Дружная и большая семья — основа сильного государства», — подчеркнул Володин в телеграм-канале.

Напомним, законопроект о запрете пропаганды чайлдфри вносился в ГД ещё в 2022 году, но тогда документ не был принят. 18 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выступает за запрет чайлдфри, а 23 сентября законопроект поддержало правительство. Однако от авторов потребовали доработать документ с учётом замечаний к следующему чтению.

В Госдуме успокоили волнения по поводу закона о запрете чайлдфри
В Госдуме успокоили волнения по поводу закона о запрете чайлдфри
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Life.ru

Наталья Демьянова
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