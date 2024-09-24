Володин: Штраф за пропаганду чайлдфри дойдёт до пяти миллионов рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идёт о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность. Пропаганду чайлдфри хотят запретить в интернете, СМИ, кино и рекламе.

По словам Володина, законопроект предполагает административные штрафы до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц. Спикер Госдумы обосновал необходимость принятия документа тем, что в соцсетях «проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей».

«Дружная и большая семья — основа сильного государства», — подчеркнул Володин в телеграм-канале.