В Госдуме успокоили волнения по поводу закона о запрете чайлдфри

Законопроект о запрете движения чайлдфри не повлияет на выбор и образ жизни простых граждан. Инициатива коснётся только распространенения идей бездетности, заявила одна из авторов закона, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

«Учтём замечания, которые есть в заключении правительства, и уточним само понятие «отказ от деторождения». Обращаю особое внимание, что речь идёт именно о пропаганде идеологии бездетности», — подчеркнула автор в беседе с ТАСС.

Также Аиткулова отметила, что правительство уже поддержало идею и вскоре четкие пакеты законов будут внесены в Госдуму РФ. В ближайшее время будет проводиться рассмотрение с Советом Федерации и депутатами.