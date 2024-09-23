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23 сентября, 14:26

В Госдуме успокоили волнения по поводу закона о запрете чайлдфри

Аиткулова: Запрет пропаганды чайлдфри не повлияет на выбор и личную жизнь людей

Эльвира Аиткулова. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Эльвира Аиткулова. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Законопроект о запрете движения чайлдфри не повлияет на выбор и образ жизни простых граждан. Инициатива коснётся только распространенения идей бездетности, заявила одна из авторов закона, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

«Учтём замечания, которые есть в заключении правительства, и уточним само понятие «отказ от деторождения». Обращаю особое внимание, что речь идёт именно о пропаганде идеологии бездетности», — подчеркнула автор в беседе с ТАСС.

Также Аиткулова отметила, что правительство уже поддержало идею и вскоре четкие пакеты законов будут внесены в Госдуму РФ. В ближайшее время будет проводиться рассмотрение с Советом Федерации и депутатами.

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Напомним, Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри — отказа от рождения детей. Однако от авторов потребовали к следующему чтению доработать документ с учётом замечаний.

Николай Рюмин
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