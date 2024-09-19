Матвиенко рассказала, когда в России запретят идеологию «чайлдфри»
Матвиенко: Запрет идеологии «чайлдфри» в России продолжают обсуждать в Минюсте
В Минюсте продолжают активно обсуждать запрет идеологии «чайлдфри» в России. Данная тема рассматривается экспертами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе паритетной дискуссии «Взгляд на меняющийся мир», проходящей в рамках IV Евразийского женского форума.
«Я на форуме как-то сказала, что движение «чайлдфри» нужно законодательно запретить. Запретить, потому что это зарубежный проект, это враждебный проект, это проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства. Конечно, уже началось вокруг этого — «ой-oй-oй», — сказала Матвиенко.
Она также добавила, что государство никогда не пойдёт по пути принуждения рожать. Страна не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей. По словам. Матвиенко, «это их право».
«Но мы как государство не имеем право позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России», — подчеркнула председатель СФ.
Напомним, что с 18 по 20 сентября проходит Евразийский женский форум. По словам Валентины Матвиенко, участницы форума выступают за сохранение традиционных ценностей. Она заявила, что феминизм, изначально борющийся за права женщин, под влиянием Запада утратил все свои первоначальные идеи равенства, превратившись в радикальное движение против мужчин и традиционных норм. В форуме также принял участие и президент России Владимир Путин. Он передал привет участницам мероприятия напрямую от бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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