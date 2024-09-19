Матвиенко рассказала, когда в России запретят идеологию «чайлдфри»

В Минюсте продолжают активно обсуждать запрет идеологии «чайлдфри» в России. Данная тема рассматривается экспертами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе паритетной дискуссии «Взгляд на меняющийся мир», проходящей в рамках IV Евразийского женского форума.

«Я на форуме как-то сказала, что движение «чайлдфри» нужно законодательно запретить. Запретить, потому что это зарубежный проект, это враждебный проект, это проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства. Конечно, уже началось вокруг этого — «ой-oй-oй», — сказала Матвиенко.

Она также добавила, что государство никогда не пойдёт по пути принуждения рожать. Страна не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей. По словам. Матвиенко, «это их право».