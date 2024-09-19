Россияне в опросе Life.ru призвали не делать из чайлдфри вселенское зло

В ряде стран мира пользуется популярностью идеология чайлдфри, сторонники которой характеризуются сознательным нежеланием заводить детей. В обществе на эту тему существует множество споров. Некоторые видят в этом исключительно пагубное и аморальное явление, говорящее о неумении брать на себя ответственность. Другие считают этот вопрос личным делом каждого, поскольку никакие подобные упрёки не могут заставить их внезапно захотеть иметь детей. Life.ru провёл опрос, в котором читатели высказались о том, что они думают о чайлдфри и насколько это на самом деле опасно.

Пользователь не согласен с самим определением чайлдфри. Скриншот © Life.ru

Один из комментаторов поставил под сомнение само определение, в соответствии с которым чайлдфри является идеологией или даже движением. По его мнению, человек просто не становится родителем, если не хочет им быть.

Комментатор решил вспомнить советские времена без чайлдфри. Скриншот © Life.ru

Дискуссия довела пользователей в дебри истории, заставив напомнить, что в ноябре 1941 года в СССР приняли Указ Президиума Верховного Совета "О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР". Самые подкованные тут же вспомнили, что платили его бездетные мужчины от 20 до 50 лет и замужние женщины от 20 до 45 лет, не имеющие детей.

Пользователь призывает не демонизировать чайлдфри. Скриншот © Life.ru

Этот комментатор решил заступиться за чайлдфри, указав, что они никому не мешают жить, поэтому не надо делать из них вселенское зло. Ответивший не согласился с такой позиций, намекнув на то, что люди как вид постепенно вымрут, если чайлдфри будет и дальше набирать обороты.

Комментатор призывает оградить детей от чайлдфри. Скриншот © Life.ru

«Просто детей нужно оградить от таких движений, и разговаривать с ними то что иметь семьи это нормально показывать личным примером», — предложил комментатор свой вариант решения вопроса.

Пользователь считает чайлдфри больными людьми. Скриншот © Life.ru

Здесь человек высказал мнение о том, что чайлдфри является скорее отклонением от нормы. В ответ ему другой пользователь написал, что нет смысла спорить об этом, поскольку обе стороны конфликта попросту не могут друг друга понять. Эти двое, на удивление, пришли к консенсусу.