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18 сентября, 16:46

Дурное влияние Запада: В Госдуме жёстко раскритиковали идеологию чайлдфри

Депутат Лантратова считает чайлдфри разрушительной и эгоистической идеологией

Пришедшая с Запада идеология чайлдфри (сознательный отказ от рождения детей) является разрушительной и эгоистической, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В беседе с RT она жёстко раскритиковала новую «моду».

«Много лет настаиваю на том, чтобы дать в законе определение деструктивному контенту и уточнить его виды, включив туда разрушительную эгоистическую идеологию чайлдфри. Мода на отказ от детей пришла к нам из Европы и США. Только там это было воспринято нормально, а в России всегда вызывало непонимание», — подчеркнула парламентарий.

По её словам, россияне являются сторонниками традиционных ценностей, которые депутаты готовы отстаивать даже на законодательном уровне. Политик уверена, что в нашей стране дети не считаются обременением, более того, многие женщины успешно совмещают воспитание малышей и работу.

Лантратова полагает, что идеология чайлдфри не просто противоречит ценностям российского общества, но и является проблемой национальной безопасности, потому что её сторонники занимаются антигосударственной политикой. По словам народного избранника, иногда они ломают себе жизнь, делая стерилизацию в юном возрасте, что потом уже невозможно исправить.

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Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала запретить в России идеологию чайлдфри. По её словам, движение, выступающее за отказ от рождения детей, необходимо пресечь на законодательном уровне.

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Борис Эльфанд
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