Дурное влияние Запада: В Госдуме жёстко раскритиковали идеологию чайлдфри

Пришедшая с Запада идеология чайлдфри (сознательный отказ от рождения детей) является разрушительной и эгоистической, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В беседе с RT она жёстко раскритиковала новую «моду».

«Много лет настаиваю на том, чтобы дать в законе определение деструктивному контенту и уточнить его виды, включив туда разрушительную эгоистическую идеологию чайлдфри. Мода на отказ от детей пришла к нам из Европы и США. Только там это было воспринято нормально, а в России всегда вызывало непонимание», — подчеркнула парламентарий.

По её словам, россияне являются сторонниками традиционных ценностей, которые депутаты готовы отстаивать даже на законодательном уровне. Политик уверена, что в нашей стране дети не считаются обременением, более того, многие женщины успешно совмещают воспитание малышей и работу.

Лантратова полагает, что идеология чайлдфри не просто противоречит ценностям российского общества, но и является проблемой национальной безопасности, потому что её сторонники занимаются антигосударственной политикой. По словам народного избранника, иногда они ломают себе жизнь, делая стерилизацию в юном возрасте, что потом уже невозможно исправить.