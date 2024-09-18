Дурное влияние Запада: В Госдуме жёстко раскритиковали идеологию чайлдфри
Депутат Лантратова считает чайлдфри разрушительной и эгоистической идеологией
Пришедшая с Запада идеология чайлдфри (сознательный отказ от рождения детей) является разрушительной и эгоистической, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В беседе с RT она жёстко раскритиковала новую «моду».
«Много лет настаиваю на том, чтобы дать в законе определение деструктивному контенту и уточнить его виды, включив туда разрушительную эгоистическую идеологию чайлдфри. Мода на отказ от детей пришла к нам из Европы и США. Только там это было воспринято нормально, а в России всегда вызывало непонимание», — подчеркнула парламентарий.
По её словам, россияне являются сторонниками традиционных ценностей, которые депутаты готовы отстаивать даже на законодательном уровне. Политик уверена, что в нашей стране дети не считаются обременением, более того, многие женщины успешно совмещают воспитание малышей и работу.
Лантратова полагает, что идеология чайлдфри не просто противоречит ценностям российского общества, но и является проблемой национальной безопасности, потому что её сторонники занимаются антигосударственной политикой. По словам народного избранника, иногда они ломают себе жизнь, делая стерилизацию в юном возрасте, что потом уже невозможно исправить.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала запретить в России идеологию чайлдфри. По её словам, движение, выступающее за отказ от рождения детей, необходимо пресечь на законодательном уровне.