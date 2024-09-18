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18 сентября, 12:02

Психолог назвала четыре причины, заставляющие молодёжь ставить на себе клеймо чайлдфри

Психолог Дугенцова: Нежелание заводить детей связано со страхом ответственности

В мире активно набирает популярность движение чайлдфри — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей. Причин, почему люди примыкают к таким ценностям, может быть множество, рассказал Life.ru семейный психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

Так, речь может идти о неготовности и неумении брать на себя ответственность. А наличие в собственной семье большого количества детей делает детство человека не счастливым, из-за чего психика делает соответствующий вывод о самой возможности иметь потомство.

Кроме того, сложнее решиться на продолжение рода тем, кто родился и вырос без братьев и сестёр. Такие люди привыкли жить исключительно для себя. Также приверженность чайлдфри в ряде случаев является подражательством кумиру.

«Психологических проблем, присущих исключительно чайлдфри, не выявлено. Это скорее выражение индивидуальных ценностей и восприятия. Однако иногда можно заметить, что страхи или негативный опыт в отношениях с собственными родителями могут усиливать нежелание заводить детей», — пояснила специалист.

Психолог также отметила, что по статистике, более 30% чайлдфри в конечном итоге передумывают и решаются завести детей.

Матвиенко призвала запретить движение чайлдфри в России
Матвиенко призвала запретить движение чайлдфри в России

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала запретить в России идеологию чайлдфри. По её словам, такие взгляды вредят традиционным ценностям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Ольга Годуненко
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