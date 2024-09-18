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18 сентября, 12:40

Вивальди и робот: Необычный дуэт открыл Евразийский женский форум

Дуэт скрипачки и робота открыл Евразийский женский форум в Питере

Церемония открытия женского Евразийского форума. Фото © Life.ru

Церемония открытия женского Евразийского форума. Фото © Life.ru

Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге торжественно открылся композицией Антонио Вивальди «Времена года». Исполнил её необычный дуэт робота и скрипачки, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». На видео — огненное исполнение, не оставившее присутствующих равнодушными.

Дуэт робота и скрипачки. Фото © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

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Евразийский женский форум пройдет с 18 по 20 сентября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что участницы форума выступают за сохранение традиционных ценностей. Она предложила запретить движение чайлдфри. Президент России Владимир Путин тоже планирует записать обращение к участницам Евразийского женского форума.

Полина Никифорова
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