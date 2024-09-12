Неожиданный дуэт: Надежда Бабкина спелась с роботом Арди

Народная артистка РФ Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом Арди на церемонии открытия X Форума объединённых культур. Для совместного исполнения была выбрана песня «Родина моя» - гимн любви к родной земле, уважению к её богатой истории и культуре, а также символ единства народа.

После удивительного перформанса Бабкина рассказала журналистам, что всегда выступала за эксперименты в творчестве и инновации. Творческая коллаборация с передовым человекоподобным роботом, оснащённым искусственным интеллектом, стала для неё настоящим вызовом, который певица с готовностью приняла. Яркое выступление продемонстрировало синтез традиционного искусства и современных технологий.

Надежда Бабкина поёт с роботом Арди. Видео © Telegram / Надежда Бабкина

«Наш коллектив, которому уже 50 лет творческой деятельности, он экспериментальный. Мы движемся в направлении передовых технологий, но на основе коренных национальных традиций», — отметила артистка.

Вокальные данные человекоподобного робота из Перми Надежда Бабкина оценила весьма высоко, но при этом призвала не слишком заигрывать с нейросетями. Во всём должно быть чувство меры, убеждена артистка.

«Искусственный интеллект, конечно, может помочь в творчестве, но есть некоторые опасения по поводу его влияния на душу и человеческую природу», — заявила журналистам Надежда Бабкина.

Десятый международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября 2024 года. Его цель — собрать на одной площадке представителей различных культур и национальностей, создать диалог между, казалось бы, несочетаемыми вещами, такими как Надежда Бабкина и Арди — чудо роботехники. Кстати, читатели Life.ru с Арди уже знакомы. Впервые его представили в ноябре 2023 года на стенде Пермского края в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.