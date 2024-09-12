Неожиданный дуэт: Надежда Бабкина спелась с роботом Арди
Бабкина представила дуэт с роботом на открытии Форума объединённых культур
Надежда Бабкина и робот Арди. Обложка © Минкульт РФ
Народная артистка РФ Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом Арди на церемонии открытия X Форума объединённых культур. Для совместного исполнения была выбрана песня «Родина моя» - гимн любви к родной земле, уважению к её богатой истории и культуре, а также символ единства народа.
После удивительного перформанса Бабкина рассказала журналистам, что всегда выступала за эксперименты в творчестве и инновации. Творческая коллаборация с передовым человекоподобным роботом, оснащённым искусственным интеллектом, стала для неё настоящим вызовом, который певица с готовностью приняла. Яркое выступление продемонстрировало синтез традиционного искусства и современных технологий.
Надежда Бабкина поёт с роботом Арди. Видео © Telegram / Надежда Бабкина
«Наш коллектив, которому уже 50 лет творческой деятельности, он экспериментальный. Мы движемся в направлении передовых технологий, но на основе коренных национальных традиций», — отметила артистка.
Вокальные данные человекоподобного робота из Перми Надежда Бабкина оценила весьма высоко, но при этом призвала не слишком заигрывать с нейросетями. Во всём должно быть чувство меры, убеждена артистка.
«Искусственный интеллект, конечно, может помочь в творчестве, но есть некоторые опасения по поводу его влияния на душу и человеческую природу», — заявила журналистам Надежда Бабкина.
Десятый международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября 2024 года. Его цель — собрать на одной площадке представителей различных культур и национальностей, создать диалог между, казалось бы, несочетаемыми вещами, такими как Надежда Бабкина и Арди — чудо роботехники. Кстати, читатели Life.ru с Арди уже знакомы. Впервые его представили в ноябре 2023 года на стенде Пермского края в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Основная тема Форума в 2024 году — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». На его площадке пройдут мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ, многостороннюю дискуссию о перспективах международного культурного сотрудничества и деловые мероприятия 10 тематических секций: «Право на наследие в многополярном мире», «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность», «Деловая культура», «Медийная культура», «Кино», «Театр», «Музыкальная культура», «Цирк», «Музеи». В форуме примут участие около 1700 участников. Ожидается, что на Петербургском международном форуме объединённых культур выступил президент России Владимир Путин.