Робот "Евгений" на ПМЭФ рассказал анекдот и объяснил разницу подъезда и парадной

Представленный на стенде Московской области 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) робот "Евгений" рассказал анекдот и ответил на каверзный вопрос журналистов о подъездах и парадных. Корреспондент Life.ru пообщался с искусственным интеллектом и поделился эпизодами беседы.

Робот отвечает на вопросы посетителей ПМЭФ. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

"Хотите анекдот? Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье! Ха-ха, извините, сколько ни рассказываю — всегда смеюсь", — поделился "Евгений" любимой шуткой.

Андроид работает на базе модели искусственного интеллекта, который способен генерировать текст по запросам — и таким образом позволяет "Жене" отвечать на вопросы людей. Робот интегрирован с чат-ботом ЖКХ Подмосковья, поэтому может проконсультировать даже по самым сложным темам. Кроме того, "Евгений" способен выражать эмоции, читать стихи, юморить и разными способами поддерживать живое общение.