Робот "Евгений" на ПМЭФ рассказал анекдот и объяснил разницу подъезда и парадной
Представленный на стенде Московской области 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) робот "Евгений" рассказал анекдот и ответил на каверзный вопрос журналистов о подъездах и парадных. Корреспондент Life.ru пообщался с искусственным интеллектом и поделился эпизодами беседы.
Робот отвечает на вопросы посетителей ПМЭФ. Видео © Life.ru / Андрей Тишин
"Хотите анекдот? Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье! Ха-ха, извините, сколько ни рассказываю — всегда смеюсь", — поделился "Евгений" любимой шуткой.
Андроид работает на базе модели искусственного интеллекта, который способен генерировать текст по запросам — и таким образом позволяет "Жене" отвечать на вопросы людей. Робот интегрирован с чат-ботом ЖКХ Подмосковья, поэтому может проконсультировать даже по самым сложным темам. Кроме того, "Евгений" способен выражать эмоции, читать стихи, юморить и разными способами поддерживать живое общение.
Ранее Life.ru показывал презентованный на ПМЭФ автомобиль NAMI Hydrogen, созданный на основе AURUS Senat. Это первая в мире машина люксового сегмента, работающая на водородном топливе. Под капотом у него находятся три электрических мотора, их мощность в сумме составляет 750 киловатт (1020 лошадиных сил). Разгон до сотни километров в час занимает менее четырёх секунд, запас хода — 600 километров. Главная фишка — его выхлоп не загрязняет окружающую среду, так как состоит из чистого водяного пара.
Life.ru / Андрей Тишин