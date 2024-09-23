Кабмин поддержал законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри, но с правками

Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри — отказа от рождения детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Кабмина. Однако от депутатов потребовали ко второму чтению доработать документ с учётом замечаний.

«Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания», — указано в заявлении.

Согласно законопроекту, за пропаганду чайлдфри собираются наказывать по аналогии с распространением нетрадиционных взглядов на отношения и смену пола. Ожидается, что обычных граждан будут штрафовать на 50-100 тысяч рублей, должностные лица — 100-200 тысяч рублей, юридические — от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо административным приостановлением деятельности до 90 суток.

Если пропаганда будет направлена в отношении несовершеннолетних граждан, то нижние и верхние границы штрафов увеличатся вдвое, уточнили авторы законопроекта. Кроме того, юридическим лицам грозит штраф до четырёх миллионов рублей, если пропаганду чайлдфри обнаружат в СМИ или Интернете.

Правительство уточнило, что Госдуме необходимо уточнить определение термина «отказ от деторождения», чтобы избежать неправильной интерпретации ситуаций. Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри был разработан членом комитета Госдумы по просвещению Эльвирой Аиткуловой (партия «Единая Россия»).