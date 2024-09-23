Кабмин поддержал законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри, но с правками
Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри — отказа от рождения детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Кабмина. Однако от депутатов потребовали ко второму чтению доработать документ с учётом замечаний.
«Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания», — указано в заявлении.
Согласно законопроекту, за пропаганду чайлдфри собираются наказывать по аналогии с распространением нетрадиционных взглядов на отношения и смену пола. Ожидается, что обычных граждан будут штрафовать на 50-100 тысяч рублей, должностные лица — 100-200 тысяч рублей, юридические — от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо административным приостановлением деятельности до 90 суток.
Если пропаганда будет направлена в отношении несовершеннолетних граждан, то нижние и верхние границы штрафов увеличатся вдвое, уточнили авторы законопроекта. Кроме того, юридическим лицам грозит штраф до четырёх миллионов рублей, если пропаганду чайлдфри обнаружат в СМИ или Интернете.
Правительство уточнило, что Госдуме необходимо уточнить определение термина «отказ от деторождения», чтобы избежать неправильной интерпретации ситуаций. Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри был разработан членом комитета Госдумы по просвещению Эльвирой Аиткуловой (партия «Единая Россия»).
Ранее Life.ru писал, что в РФ взялись за создание законопроекта, согласно которому будет запрещена пропаганда образа жизни вне семейных ценностей и без детей. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что чайлдфри необходимо запретить в стране на законодательном уровне. По её словам, феминизм как движение давно утратил свою сущность под влиянием Запада, где его превратили в радикальное движение традиционных ценностей.
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