Юрист рассказала, как налог на бездетность повлияет на рождаемость

Налог на бездетность вряд ли поможет изменить демографическую ситуацию в стране. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказала семейный юрист Анна Фролова.

По её словам, речь в данном случае идёт не о слишком большой сумме, однако вероятность остаться одной на руках с детьми без денег пугает женщин сильнее. Фролова рассказала, что девушки, которые к ней обращаются, чаще всего боятся рожать двоих и более детей из-за нестабильного финансового положения.

"Женщина не может быть уверена в том, что в случае расторжения брака супруг обеспечит содержание совместных детей должным образом и в полной мере, поскольку по статистике более 50% мужчин уклоняются от уплаты алиментов в полной мере, намеренно занижая свои доходы и злоупотребляя своим правом", — пояснила Фролова.

Аналогичное мнение высказал и доктор экономических наук Александр Щербаков. Он, наоборот, посоветовал снизить НДФЛ, который сейчас составляет 13%, для тех, у кого уже есть дети. Причём чем больше детей, тем ниже нужно вводить подоходный налог.