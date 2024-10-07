Не помогло: Милонов напомнил об опыте СССР после призывов вернуть налог на бездетность
Депутат Милонов: Налог на бездетность не поможет увеличить рождаемость в РФ
Налог на бездетность не решит проблему рождаемости в РФ. Молодых людей надо мотивировать иначе, уверен зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он напомнил, что такая мера уже существовала во времена СССР, и тогда она показала свою несостоятельность.
«В позднее советское время рождаемость всё равно падала, в городских семьях был один ребёнок, максимум два. Уровень воспроизводства населения был на тот момент ниже 2,12%», — сказал собеседник aif.ru.
Взамен налога на бездетность Милонов предложил прививать молодёжи правильные ценности, чтобы при вступлении в брак люди понимали, что семья с несколькими детьми — это правильно.
«Не иметь детей — это исключение из правил. Мы не осуждаем этих людей, но это не норма… это в определенной степени патология, это противоестественно», — добавил парламентарий в беседе с aif.ru.
Ввести налог на бездетность, подобный тому, что существовал в СССР, предложил депутат Госдумы Андрей Гурулёв. Он считает, что вырученные деньги можно отправлять на поддержку детских домов и сирот. Ранее такую же идею выдвинул член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Якобы это не наказание для россиян, а способ решения проблемы с рождаемостью в стране. Но эксперты считают иначе. В частности, надо учитывать, что под налог рискуют попасть граждане, которые не могут завести детей по медицинским причинам, и участники СВО, которые постоянно находятся на передовой, и даже студенты, которые учатся на платном и работают, чтобы оплачивать своё обучение.