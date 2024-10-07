Не помогло: Милонов напомнил об опыте СССР после призывов вернуть налог на бездетность

Налог на бездетность не решит проблему рождаемости в РФ. Молодых людей надо мотивировать иначе, уверен зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он напомнил, что такая мера уже существовала во времена СССР, и тогда она показала свою несостоятельность.

«В позднее советское время рождаемость всё равно падала, в городских семьях был один ребёнок, максимум два. Уровень воспроизводства населения был на тот момент ниже 2,12%», — сказал собеседник aif.ru.

Взамен налога на бездетность Милонов предложил прививать молодёжи правильные ценности, чтобы при вступлении в брак люди понимали, что семья с несколькими детьми — это правильно.