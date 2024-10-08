Читатели Life.ru предложили вместо налога на бездетность ввести «оброк» для депутатов Госдумы
Опрос Life.ru: Большая часть россиян не оценила идею ввести налог на бездетность
Депутаты Госдумы. Обложка © Life.ru
Бездетные россияне предложили ввести различные налоги для депутатов Госдумы в ответ на предложение парламентария Андрея Гурулёва собирать плату за отсутствие детей. Опрос проводился в социальных сетях Life.ru, большая часть респондентов выступила против возвращения налога на бездетность.
Российские пользователи озвучили несколько контрпредложений, например, обязать выплачивать этот налог самого автора инициативы — Гурулёва. Также опрошенные выразили идею ввести налог на «толстых депутатов», гражданство и недвижимость парламентариев за рубежом, а также учёбу и постоянное проживание их детей за границей. Кроме того, один из респондентов напомнил, что в СССР налог на бездетность работал на фоне высокой доступности товаров для детей.
Опрос Life.ru о налоге на бездетность в социальных сетях. Скриншот © Life.ru
Опрошенными также предлагались налоги на бороду, на лысую голову, летний загар, зимний снег и на то, что здоровые не лечатся, а также классика — налог на воздух.
Опрос Life.ru о налоге на бездетность в социальных сетях. Скриншот © Life.ru
«Нет гнезда, нет и птенца, даже природа вам об этом говорит», — написал ещё один участник опроса.
Напомним, что депутат ГД Андрей Гурулёв выступил с предложением ввести налог на бездетность, похожий на тот, что действовал во времена Советского союза. По мнению парламентария, вырученные средства можно будет направлять на поддержку детдомов и сирот. До него с подобным предложение выступил член Комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Фёдоров, назвавший это не наказанием для граждан, а способом поднять рождаемость в России. Эксперты с этим утверждением не согласны. Основная проблема: налог будут вынуждены платить те россияне, которые не могут иметь детей по медицинским причинам, или бойцы спецоперации, которым пока некогда заводить потомство, а также студенты платной формы обучения, вынужденные работать, чтобы оплачивать учёбу.