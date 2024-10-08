Читатели Life.ru предложили вместо налога на бездетность ввести «оброк» для депутатов Госдумы

Бездетные россияне предложили ввести различные налоги для депутатов Госдумы в ответ на предложение парламентария Андрея Гурулёва собирать плату за отсутствие детей. Опрос проводился в социальных сетях Life.ru, большая часть респондентов выступила против возвращения налога на бездетность.

Российские пользователи озвучили несколько контрпредложений, например, обязать выплачивать этот налог самого автора инициативы — Гурулёва. Также опрошенные выразили идею ввести налог на «толстых депутатов», гражданство и недвижимость парламентариев за рубежом, а также учёбу и постоянное проживание их детей за границей. Кроме того, один из респондентов напомнил, что в СССР налог на бездетность работал на фоне высокой доступности товаров для детей.

Опрос Life.ru о налоге на бездетность в социальных сетях. Скриншот © Life.ru

Опрошенными также предлагались налоги на бороду, на лысую голову, летний загар, зимний снег и на то, что здоровые не лечатся, а также классика — налог на воздух.

Опрос Life.ru о налоге на бездетность в социальных сетях. Скриншот © Life.ru