Ненависть к детям и материнству: Эксперт раскрыл скрытую опасность идеологии чайлдфри

Идеология чайлдфри представляет серьёзную опасность для российского общества, так как под ней могут скрываться совершенно иные понятия. Об этом рассказал руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков. Он привёл несколько фактов о западном движении, пришедшем в нашу страну.

Прежде всего эксперт подчеркнул, что идеология чайлдфри зачастую предполагает более радикальное направление чайлдхейт, то есть ненависть к детям. Также под обёрткой данной субкультуры может скрываться ненависть к материнству, полагает собеседник «Царьграда».

«Уже там паблики разные были запрещены в соцсетях, которые, по сути, транслировали ненависть. Мы, в свою очередь, составляли списки таких пабликов и передавали их власти», — отметил Чесноков.