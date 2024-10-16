«Санитаров в Госдуму!» Читатели Life.ru разбили в пух и прах идею налога на бездетность
Опрос Life.ru: Россияне негативно реагируют на идею о налоге на бездетность
Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулёва о введении в РФ налог на бездетность, похожий на тот, что был в СССР, было встречено прохладно не только коллегами, но также и обыкновенными пользователями. Парламентарий полагает, что полученные со сбора средства можно будет передавать в качестве поддержки для детских домов и сирот, а сам закон поможет в улучшении демографии. Однако здесь есть немало нюансов. Поэтому Life.ru решил спросил у читателей, как они относятся к данной инициативе.
Читатель Life.ru оценил предложение о введение налога на бездетность. Фото © Life.ru
Читатель Life.ru оценил предложение о введение налога на бездетность. Фото © Life.ru
Читатель Life.ru оценил предложение о введение налога на бездетность. Фото © Life.ru
Читатель Life.ru оценил предложение о введение налога на бездетность. Фото © Life.ru
Некоторые посоветовали сторонникам данного предложения посетить глубинку РФ, где штраф будет равен, а в некоторых случаях даже будет больше заработной платы. Самые ироничные комментаторы провели аналогию с мультфильмом «Чиполлино». А другие предложили вместо наказания бездетных ещё больше поощрять многодетных. Ещё один читатель Life.ru не сдержался и вовсе потребовал вызвать предложившему идею депутату Госдумы санитаров.
Читатель Life.ru оценил предложение о введение налога на бездетность. Фото © Life.ru
Читатель Life.ru оценил предложение о введение налога на бездетность. Фото © Life.ru
Читатель Life.ru оценил предложение о введение налога на бездетность. Фото © Life.ru
«Кто они такие, чтобы решать, как людям проживать свою жизнь?! Одни будут плодиться без конца и края, несмотря на ужасные жилищные условия, а другие платить деньги за несуществующих детей? Гениально! Лучше бы с жильём молодым семьям помогали», – излила душу ещё одна комментаторша.
Читатель Life.ru оценил предложение о введение налога на бездетность. Фото © Life.ru
Напомним, инициатива принадлежит депутату ГД Андрею Гурулёву. Однако его позиция по данному вопросу вызывает массу вопросов среди коллег. Основная проблема данного налога остаётся в том, что налог будут должны платить и россияне, которые не могут иметь детей по медицинским причинам. Как отметил зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, налог на бездетность не поможет увеличить рождаемость в РФ.
Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner