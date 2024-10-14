Эксперты объяснили, почему сейчас в налоге на бездетность нет смысла, в отличие от СССР

В СССР налог на бездетность составлял 6%. Его ввели после Великой Отечественной войны, чтобы перераспределить мужчин и женщин из-за потерь большого процента мужского населения. Об этом сообщил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, историк Сергей Черняховский.

«Сейчас с этим налогом на бездетность ситуация иная, не как в СССР. Мотивировать, перераспределять средства в пользу тех, кто остался без погибших мужей, смысла особого сейчас нет. Но, с другой стороны, как-то стимулировать, переложить какую-то часть ответственности на тех мужчин, которые не заводят семью и не хотят иметь детей — это нужно. Сейчас-то речь идёт, по-моему, о том, чтобы и на женщин распространить», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

По словам историка, нужно иметь в виду и то, что после войны было достаточно тяжёлое материальное положение, вызванное разрушением экономики, но от этого уровня шло постоянное повышение уровня жизни народа поэтому был относительный избыток. Как считает профессор, то, сколько должен составлять сейчас налог на бездетность, надо спрашивать у тех, кто хочет его ввести.

«Я не уверен, что это было бы эффективно. Хотя, естественно, чтобы вводить какие-то системы стимулирования здесь, нужно идти не столько от того, чтобы вычитать у кого-то что-то. В СССР же была система, при которой то, что человек зарабатывал в целом, за исключением того, что шло на общественные нужды, оно ему и доставалось. Это могло быть не очень много, но постоянно снижались цены», — добавил специалист.

На самом деле особым стимулом это не станет, в данном случае у нас другая проблема. У нас задача не помочь тем, у кого есть дети, кто остался без погибших отцов, женихов и мужей, а простимулировать тех, кто не хочет иметь детей. Таким способом, мне кажется, такой стимул не будет осуществляться Историк Сергей Черняховский

Михаил Беляев — кандидат экономических наук, финансовый аналитик — считает, что налог на бездетность вводить не надо. По его словам, в советское время при зарплате 150 рублей 9 рублей платили по налогу, хотя на эти средства можно было купить 4 килограмма мяса. Эксперт считает, что это слишком большой процент. Он отметил, что учитывая подоходный налог 13% и 6% налога на бездетность, то люди, в таком случае, отдают почти 20% своего дохода.

«Если сейчас введут налог на бездетность, он тоже может составить эти 6%, если сейчас вводить, это, на мой взгляд, очень большой налог. Ну, представляете, вы сразу отдаёте 13%, вы платите плюс 6%, то есть 20% этого самого зарплаты отдай и не греши, не пойми за что, неприятно это всё», — сказал аналитик.