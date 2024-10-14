В Госдуме нашли минусы в возрождении советского налога на бездетность
Депутат Лантратова — о налоге на бездетность: Не всё из СССР надо копировать
Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала идею ввести налог на бездетность, какой был в Советском Союзе. Она считает, что не всё из СССР надо бездумно копировать. Хотя тогда действительно было с чего брать пример.
«Сейчас мы часто вспоминаем лучшие практики СССР и то, как тогда работала система образования, которая считалась если не лучшей в мире, то одной из. Какая была промышленность. Она позволила стать главной экономикой мира! Впечатляют и другие достижения Союза», — отметила Лантратова в разговоре с RT.
Однако в вопросах демографии надо искать другие решения, которые помогут повысить рождаемость в стране, заявила парламентарий. По её мнению, введение дополнительного налога для бездетных россиян, проблему не решит, а вызовет только негативную реакцию в обществе. Кроме того, есть ещё ряд подводных камней.
«Непонятно, например, что делать с людьми, которые не могут завести детей, но очень хотят, лечатся, пытаются?» — задалась вопросом парламентарий.
Лантратова убеждена, что вместо налога надо создать условия для молодых семей, чтобы они хотели рожать детей. В частности, сделать более доступным жильё, медицинскую помощь, детские сады и школы, увеличить пособия и льготы.
Напомним, депутат Госдумы Андрей Гурулёв выступил с предложением ввести налог на бездетность, похожий на тот, что действовал во времена СССР. По мнению парламентария, вырученные средства можно будет направлять на поддержку детдомов и сирот. Основная проблема остаётся в том, что налог будут должны платить и россияне, которые не могут иметь детей по медицинским причинам. Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, налог на бездетность не поможет увеличить рождаемость в РФ. Читатели Life.ru также не поддержали эту инициативу, как и уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Против высказалась и церковь.