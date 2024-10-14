В Госдуме нашли минусы в возрождении советского налога на бездетность

Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала идею ввести налог на бездетность, какой был в Советском Союзе. Она считает, что не всё из СССР надо бездумно копировать. Хотя тогда действительно было с чего брать пример.

«Сейчас мы часто вспоминаем лучшие практики СССР и то, как тогда работала система образования, которая считалась если не лучшей в мире, то одной из. Какая была промышленность. Она позволила стать главной экономикой мира! Впечатляют и другие достижения Союза», — отметила Лантратова в разговоре с RT.

Однако в вопросах демографии надо искать другие решения, которые помогут повысить рождаемость в стране, заявила парламентарий. По её мнению, введение дополнительного налога для бездетных россиян, проблему не решит, а вызовет только негативную реакцию в обществе. Кроме того, есть ещё ряд подводных камней.

«Непонятно, например, что делать с людьми, которые не могут завести детей, но очень хотят, лечатся, пытаются?» — задалась вопросом парламентарий.