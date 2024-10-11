Детский омбудсмен Москвы сравнила налог на бездетность с ударом хлыстом по семьям
Омбудсмен Ярославская заявила, что налог на бездетность не поможет рождаемости
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Введение в России налога на бездетность не обеспечит всплеска рождаемости, уверена уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Она полагает, что на ситуацию могут повлиять новые меры поддержки.
«Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность — не выход. Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями», — заявила Ярославская в своём телеграм-канале.
Напомним, что ранее депутат ГД Андрей Гурулёв выступил с предложением ввести налог на бездетность, похожий на тот, что действовал во времена СССР По мнению парламентария, вырученные средства можно будет направлять на поддержку детдомов и сирот. Основная проблема остаётся в том, что налог будут должны платить и россияне, которые не могут иметь детей по медицинским причинам. Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, налог на бездетность не поможет увеличить рождаемость в РФ. Читатели Life.ru также не поддержали эту инициативу.