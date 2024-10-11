Детский омбудсмен Москвы сравнила налог на бездетность с ударом хлыстом по семьям

Введение в России налога на бездетность не обеспечит всплеска рождаемости, уверена уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Она полагает, что на ситуацию могут повлиять новые меры поддержки.

«Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность — не выход. Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями», — заявила Ярославская в своём телеграм-канале.