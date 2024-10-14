Церковь выступила против налога на бездетность

Священник Федор Лукьянов раскритиковал провокационное предложение ввести в России налог на бездетность. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, считает идею вбросом.

«Они [такие инициативы] вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — сказал священник РИА «Новости».