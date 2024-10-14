Церковь выступила против налога на бездетность
Священник РПЦ Лукьянов раскритиковал провокационную идею о налоге на бездетность
Священник Федор Лукьянов раскритиковал провокационное предложение ввести в России налог на бездетность. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, считает идею вбросом.
«Они [такие инициативы] вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — сказал священник РИА «Новости».
Священник считает, что подобные абсурдные провокационные инициативы ведут к ослаблению суверенитета России, а их появление подтверждает «правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур». А вот запрет пропаганды чайлдфри он поддерживает, поскольку уверен, что это оздоровит российское общество и защитит молодёжь от технологий манипуляции сознанием.
Напомним, депутат ГД Андрей Гурулёв выступил с предложением ввести налог на бездетность, похожий на тот, что действовал во времена СССР. По мнению парламентария, вырученные средства можно будет направлять на поддержку детдомов и сирот. Основная проблема остаётся в том, что налог будут должны платить и россияне, которые не могут иметь детей по медицинским причинам. Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, налог на бездетность не поможет увеличить рождаемость в РФ. Читатели Life.ru также не поддержали эту инициативу, как и уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
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