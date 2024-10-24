Тест: Всего 5 вопросов смогут определить, кто вы из крутых киногероинь

Зритель привык видеть в роли бандитов, шпионов и спецагентов мускулистых красавчиков, поэтому, когда на экраны выходит картина, где от опасности мир спасает девушка, все немедленно бегут в кинотеатры! Такие бесстрашные, но при этом женственные и ранимые, женщины-бойцы спасают миры, борются с преступностью и помогают слабым. Признайтесь, мечтали хоть раз тоже поучаствовать в суперсекретной миссии и применить навыки боевых искусств? Так давайте сделаем это прямо сейчас!