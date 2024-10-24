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24 октября, 14:30

Тест: Всего 5 вопросов смогут определить, кто вы из крутых киногероинь

Лара Крофт или Чудо-женщина? Приготовьтесь отвечать максимально честно!

Зритель привык видеть в роли бандитов, шпионов и спецагентов мускулистых красавчиков, поэтому, когда на экраны выходит картина, где от опасности мир спасает девушка, все немедленно бегут в кинотеатры! Такие бесстрашные, но при этом женственные и ранимые, женщины-бойцы спасают миры, борются с преступностью и помогают слабым. Признайтесь, мечтали хоть раз тоже поучаствовать в суперсекретной миссии и применить навыки боевых искусств? Так давайте сделаем это прямо сейчас!

Лучше фильмов про самоотверженных красоток могут быть только картины, получившие «Оскара»! Ответьте на пять вопросов и узнайте, какой оскароносный фильм необходимо посмотреть именно вам! Как насчёт пройти ещё один кинотест и попробовать отгадать этих шесть квадроберов из советских фильмов?

Тест: Проверьте, что вы знаете о символах Татарстана, принимающего саммит БРИКС
Тест: Проверьте, что вы знаете о символах Татарстана, принимающего саммит БРИКС
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Kinopoisk, © Kinopoisk, © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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