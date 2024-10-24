Метеозависимым приготовиться! Магнитная буря накроет Землю 25 октября Сегодня учёные зафиксировали на Солнце мощную вспышку. Этот всплеск энергии отразится в виде магнитной бури 25 октября. 24 октября, 09:33 6326 6326 Какой силы будет магнитная буря 25 октября и как помочь организму её пережить? Обложка © Midjourney

Утром 25 октября в Москве ожидается магнитная буря, которая начнётся примерно в 6:00. Прогнозируется, что уровень магнитной активности будет близок к классу G1, но не достигнет его, что указывает на незначительное влияние солнечных вспышек на геомагнитное поле Земли.

Прогноз магнитных бурь на 25 и 26 октября 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Однако вскоре ситуация начнёт улучшаться: к 12:00 уровень магнитной бури снизится до третьей категории, а к 18:00 и вовсе опустится до второй. В течение оставшейся части дня уровень активности останется на этом же сниженном уровне.

Таким образом, хотя утро начнётся с незначительных геомагнитных возмущений, дальнейшая динамика обещает спокойствие и стабильность. Несмотря на это, многие метеочувствительные люди могут почувствовать себя плохо накануне, вечером и ночью 24 октября, а также рано утром 25 октября — непосредственно в магнитную бурю.

Кто в зоне риска почувствовать себя плохо во время магнитной бури 25 октября 2024 года? Инфографика © Life.ru

Как пережить магнитную бурю 25 октября: советы врачей

Магнитная буря 25 октября: как помочь организму справиться с геоштормом. © Midjourney

Как пережить магнитную бурю 25 октября? Не существует единых рекомендаций, подходящих для всех. Реакция на магнитные бури индивидуальна, поэтому важно обращать внимание на своё самочувствие и принимать меры, которые помогут вам почувствовать себя лучше. Однако есть список общих рекомендаций, которые могут помочь.

Отдыхайте больше. Сон поможет организму лучше справиться с негативным воздействием магнитной бури. Избегайте физических нагрузок. Ограничьте интенсивные тренировки, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему. Питайтесь правильно. Включите в рацион во время магнитной бури 25 октября больше свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами. Пейте больше воды. Вода помогает выводить токсины из организма. Избегайте алкоголя и никотина — эти вещества усиливают негативное воздействие магнитных бурь. Ограничьте время, проводимое перед экранами. Свет от гаджетов может нарушить сон и ухудшить самочувствие. Держите под рукой необходимые препараты, чтобы в случае необходимости принять их. Если у вас диабет, регулярно проверяйте уровень сахара в крови во время магнитной бури 25 октября и следите за его колебаниями. Если у вас гипертония, регулярно измеряйте давление и при необходимости принимайте лекарства.

Авторы Елизавета Терешкова