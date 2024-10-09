Что такое ретроградный Юпитер и какие опасности будут поджидать нас с 9 октября Магнитные бури, приближающееся полнолуние, а теперь ещё и ретроградность одной из самых больших планет Солнечной системы. Что всем знакам зодиака принесёт «обратное» движение Юпитера? 9 октября, 14:30 Когда начнётся ретроградный Юпитер и чего ждать от него всем знакам зодиака. Обложка © «Шедеврум»

Сегодня, 9 октября 2024 года, свой период ретроградности, то есть движения задом наперёд, начинает Юпитер. В таком состоянии самая большая планета Солнечной системы пробудет до 4 февраля 2025 года. Что точно отразится на жизни всех знаков зодиака. Но в какую сторону? Life.ru во всём разобрался и сейчас расскажет.

За что отвечает Юпитер в астрологии и что значит его ретроградность

За что в астрологии отвечает планета Юпитер. Фото © Shuttersock / FOTODOM / Vadim Sadovski

В астрологии Юпитер считается планетой удачи, расширения, роста, изобилия и благословения. Он символизирует высокие идеалы, философию, образование, духовный рост и оптимизм. Юпитер также связан с путешествиями — как физическими, так и ментальными, — открывая новые горизонты и возможности. Планета-гигант отвечает за нашу способность верить в себя, стремиться к знаниям и расти как личность.

Когда Юпитер находится в ретроградной фазе, его влияние может проявляться в несколько ином свете. Ретроградность планеты в астрологии означает, что она выглядит как движущаяся в обратном направлении по небу. Это движение воспринимается как время для переосмысления, коррекции и анализа. Ретроградный Юпитер 9 октября может вызывать период внутренней работы, когда следует обратить внимание на свои убеждения, идеи и цели.

С 9 октября по 4 февраля люди могут переосмысливать свои убеждения и философию жизни. Это время для внутренней работы и анализа того, чего вы действительно хотите достичь. Также в период, пока планета крутится в обратную сторону, возможны временные задержки в делах или другие трудности с реализацией планов. Юпитер во время ретроградности может приносить уроки, которые нужно осознать.

У многих людей разных знаков зодиака возможно возвращение к старым темам или проектам, которые не были завершены. Это период для доработки и улучшения навыков. Также ретроградность Юпитера с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025-го может подтолкнуть к более глубокому изучению своей духовности и философии, приводя к новым прозорливым осознаниям.

Ретроградный Юпитер – 2024: как повлияет на жизнь людей

Гороскоп с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025-го: чего ждать от ретроградности Юпитера. Фото © «Шедеврум»

Юпитер в ретроградной фазе — это возможность для личностного роста и самопознания, хотя планета может вызвать временные трудности на этом пути. Уважайте этот период и используйте его для саморефлексии и анализа своих целей и желаний.

Изменения в движении планеты могут привести к значительным переосмыслениям, в том числе и в сферах благосостояния и удачи. Также в течение этих четырёх месяцев ретроградного Юпитера могут возобновиться старые дружеские или романтические отношения, которые помогут осмыслить жизненные уроки и закончить незавершённые дела.

Ретроградный Юпитер также создаёт возможности для уединения и самопознания, способствуя внутреннему росту. Если захотите, вам будет легче начать новые духовные практики и углубить свои знания. Однако не забывайте о здоровье до окончания ретроградного периода Юпитера 4 февраля 2025 года. Если вы откладывали лечение, самое время заняться этим.

Как понять, будет ли период ретро-Юпитера опасным или нет

Для некоторых знаков зодиака влияние Юпитера в момент его ретроградности может быть опасным. Фото © «Шедеврум»

В это время — с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025-го — может возникнуть необходимость пересмотреть свои амбиции и планы, а также подходы к личностному росту. Ретроградный Юпитер в силах привести к переосмыслению философских взглядов на жизнь. Важно помнить, что эта фаза не столь негативна — она предоставляет возможность для личного и духовного роста, углубления знаний и переосмысления своих целей.

Период ретроградного Юпитера может по-разному влиять на разные знаки зодиака и индивидуальные гороскопы. Однако есть несколько факторов, из-за которых ближайшие четыре месяца могут быть наполнены трудностями. Но для кого? Знаки зодиака, которые образуют квадрат или оппозицию к Юпитеру в момент его ретроградности. Люди с чрезмерными ожиданиями. Ретроградность помогает осознать, что великое требует времени и усилий, так что результата не получится достигнуть быстро. Если вы избегали переосмысления своих убеждений или личных целей, ретроградный Юпитер может заставить вас столкнуться с этими вопросами — и иногда это может быть неприятным опытом.

Чего нельзя делать во время ретроградного Юпитера

Что нельзя делать с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025-го, пока Юпитер ретроградит. Фото © «Шедеврум»

Чтобы максимально эффективно использовать период ретроградного Юпитера, важно оставаться открытым к процессу. Пересмотрите свои жизненные позиции, обратите внимание на внутренние желания и не бойтесь возвращаться к прежним идеям для их улучшения.

Но всё же есть ряд действий, которые стоит отложить на время ретроградного Юпитера. Нельзя начинать новые проекты. Ретроградный Юпитер может привести к неопределённости и затруднениям в реализации новых начинаний. Лучше отложить важные решения. Нельзя инвестировать большие суммы. Финансовые риски увеличиваются — и инвестиции могут не оправдать ожиданий. Рекомендуется быть осторожными с деньгами в период с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025-го. Нельзя подписывать контракты. В это время могут возникнуть недопонимания или скрытые условия, поэтому лучше отложить юридические сделки. Нельзя путешествовать без подготовки. Путешествия могут обернуться неожиданными проблемами. Лучше тщательно планировать и быть готовыми к изменениям. Нельзя кардинально менять жизнь. Ретроградный Юпитер может вызывать сомнения в правильности выбранного пути. Лучше не принимать резких решений. Нельзя игнорировать интуицию. В это время важно прислушиваться к внутреннему голосу и интуитивным ощущениям, так как они помогут избежать ошибок.

Время ретроградности Юпитера может быть периодом неопределённости и задержек, но его можно пережить с пользой. Рекомендуется избегать начинаний, инвестиций и резких изменений, а также уделить внимание саморазвитию и рефлексии. Используйте время с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025-го для переосмысления целей, наладьте старые связи и прислушивайтесь к интуиции. Так вы сможете извлечь максимум из этого периода и подготовиться к новым возможностям, когда Юпитер вновь станет прямым. Ранее Life.ru рассказывал, в какие годы по восточному календарю рождаются самые удачливые люди.

Авторы Елизавета Терешкова