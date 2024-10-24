Как сейчас выглядят актёры «Криминального чтива» спустя 30 лет после премьеры фильма

30 лет назад, 21 мая 1994 года, на Каннском кинофестивале режиссёр Квентин Тарантино представил свой фильм «Криминальное чтиво», который стал поворотным моментом в его карьере. Картина основала новый поджанр ироничного гангстерского кино с запутанным сюжетом. Она получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а затем завоевала «Золотой глобус» и «Оскар» за лучший сценарий. Фильм быстро обрёл культовый статус и закрепил за Тарантино место среди лучших современных режиссёров. Life.ru показывает, как с премьеры «Криминального чтива» изменились его главные персонажи.

Ума Турман — Мия Уоллес, жена Марселласа Уоллеса

Как с годами поменялась Ума Турман. Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / umathurman

Роль Мии Уоллес, которую сыграла Ума Турман, стала значимым творческим прорывом для актрисы и принесла ей номинацию на «Оскар», а Мия превратилась в культурную икону. Образ брюнетки был вдохновлён актрисой Анной Кариной из французской новеллы, но её создавали как персонажа, который мог бы появиться в другом фильме Тарантино «Бешеные псы». Дизайнер костюмов использовала люксовые бренды одежды, чтобы подчеркнуть статус Мии как девушки криминального босса.

На сегодняшний день Уме Турман 54 года, и она продолжает свою актёрскую карьеру, при этом предпочитая не афишировать личную жизнь. У актрисы трое детей: двое от второго брака (дочери уже 26 лет, а сыну 22 года) и младшая дочь от третьего брака, ей 12 лет.

Джон Траволта — киллер Винсент Вега

Как сегодня выглядит актёр Джон Траволта. Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / johntravolta

1994 год стал знаковым для Джона Траволты, который вновь завоевал статус суперзвезды благодаря роли в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». В этом кинофильме он танцует с Умой Турман под кавер Girl, You’ll Be a Woman Soon и обсуждает бургеры с Сэмюэлем Л. Джексоном.

Сегодня Траволта помимо актёрской карьеры интересуется авиацией и является профессиональным пилотом. У него есть собственный авиапарк, включая личный «Боинг-707». Однако в 2017 году он решил отказаться от полётов из-за возраста. Джон Траволта женат, у него двое детей.

Брюс Уиллис — боксёр Бутч Куллидж

Что стало с Брюсом Уиллисом после «Криминального чтива». Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brucewillisbw

Брюс Уиллис предстал перед зрителями как Бутч Куллидж, профессиональный боксёр. И пусть в «Криминальном чтиве» он сыграл не главную роль, но всё равно запомнился всем яркой игрой. После Уиллис участвовал во многих успешных голливудских проектах, но в 2023 году ему диагностировали деменцию. Он решил оставить актёрскую карьеру. Сейчас известно, что состояние актёра Брюса Уиллиса стабильное, но знаменитость с трудом узнаёт своих родных, а также не может выйти на улицу без сопровождения телохранителей.

Сэмюэл Л. Джексон — киллер Джулс Уиннфилд

Как изменился Сэмюэл Л. Джексон за 30 лет. Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samuelljackson

Сэмюэл Л. Джексон прославился после роли Джулса Уиннфилда в «Криминальном чтиве». Его яркая игра в этом фильме принесла актёру номинации на «Золотой глобус» и «Оскар». Хотя тогда он не получил престижных наград, 75-летний актёр до сих пор является одной из самых востребованных звёзд в Голливуде.

Джексон — заядлый игрок в гольф, и в его контрактах прописано обязательное наличие площадки для игры поблизости. Он известен как коллекционер, собирающий головные уборы и фигурки своих персонажей из фильмов. Сэмюэл Л. Джексон считается одним из самых высокооплачиваемых актёров в мире.

Квентин Тарантино — Джимми

Кем был Тарантино в «Криминальном чтиве» и как выглядит сейчас. Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tarantinoxx

Режиссёр нередко и сам появляется в своих фильмах в качестве персонажа. В «Криминальном чтиве» Тарантино предстал для зрителей в роли друга гангстера Джулса Уиннфилда. Джимми оказывается в центре хаоса, когда Джулс с напарником Винсентом прячут у него машину, заляпанную кровью и мозгами. Тарантино мастерски изображает неистового друга, переживающего, что гангстеры не успеют закончить свои дела до прихода его жены Бонни.