Право на постапокалипсис. Почему на Илона Маска подали в суд из-за фильма «Бегущий по лезвию»

Создатели фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Илона Маска, пишет Daily Mail. Сообщается, что снимавшая знаменитую картину продюсерская компания Alcon Entertainment возмущена незаконным использованием кадров из фильма во время презентации роботакси Tesla 10 октября 2024 года.

Во время мероприятия Маск показал аудитории стилизованное изображение, очень схожее с постапокалиптической сценой из «Бегущего по лезвию». Миллиардер прокомментировал его заявлением, что это совсем не то будущее, к которому стремится человечество.

В Alcon Entertainment подчеркнули, что ранее отклонили запрос на использование культовых кадров на презентации. По опубликованным данным, компания намерена в судебном порядке добиться компенсации «значительного финансового ущерба».

Стоит отметить, что фактически продемонстрированное изображение не идентично ни одному кадру из картины, и тем не менее явное сходство со стилистикой известного фильма, по мнению компании, является основанием для судебного разбирательства. В исковом заявлении использование образов из «Бегущего по лезвию 2049» названо «недобросовестной и преднамеренной уловкой».

Напомним, фильм «Бегущий по лезвию 2049» был снят в 2017 году как продолжение картины «Бегущий по лезвию» 1982 года. Сюжет взят из романа американского писателя Филипа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?».