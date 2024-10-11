«Нас ждёт блестящее будущее»: Маск презентовал беспилотное такси от Tesla
Маск представил роботакси Cybercab от Tesla без руля и педалей
По словам Маска, стоимость автомобиля будущего будет меньше 30 тысяч долларов. Обложка © X / Tesla
На грандиозном мероприятии под названием «Мы, робот» американский миллиардер Илон Маск продемонстрировал новейшее достижение Tesla — беспилотное роботакси Cybercab. На открытой площадке, заполненной десятками автономных такси, бизнесмен лично подъехал к сцене на одном из них. Трансляция мероприятия шла на странице Tesla в X.
Маск представил роботакси Cybercab от Tesla без руля и педалей. Видео © X / Tesla
По словам предпринимателя, у этого автомобиля нет ни педалей, ни руля, и в скором времени поездки на нём станут в десять раз проще, чем на обычной машине. Маск подчеркнул, что Cybercab можно будет сравнить с лифтом — достаточно лишь нажать кнопку и забыть обо всём остальном.
«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси. Думаю, нас ждёт блестящее будущее», — заявил Маск.
Стоимость этого футуристического авто составит менее 30 тысяч долларов, как уточнил Маск. Он добавил, что цель компании — «изменить облик дорог» и сделать так, чтобы будущее действительно выглядело как будущее.
Гостям мероприятия также была предоставлена возможность совершить тестовую поездку на Cybercab, а трансляция события в социальной сети Х привлекла внимание более трёх миллионов зрителей.
Представленное Tesla беспилотное такси стало логичным шагом в рамках развития автономных технологий компании. Ещё в апреле Маск анонсировал этот проект, который, по его словам, обещает упростить поездки и изменить облик городов будущего.