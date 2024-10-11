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11 октября, 04:37

«Нас ждёт блестящее будущее»: Маск презентовал беспилотное такси от Tesla

Маск представил роботакси Cybercab от Tesla без руля и педалей

По словам Маска, стоимость автомобиля будущего будет меньше 30 тысяч долларов. Обложка © X / Tesla

По словам Маска, стоимость автомобиля будущего будет меньше 30 тысяч долларов. Обложка © X / Tesla

На грандиозном мероприятии под названием «Мы, робот» американский миллиардер Илон Маск продемонстрировал новейшее достижение Tesla — беспилотное роботакси Cybercab. На открытой площадке, заполненной десятками автономных такси, бизнесмен лично подъехал к сцене на одном из них. Трансляция мероприятия шла на странице Tesla в X.

Маск представил роботакси Cybercab от Tesla без руля и педалей. Видео © X / Tesla

По словам предпринимателя, у этого автомобиля нет ни педалей, ни руля, и в скором времени поездки на нём станут в десять раз проще, чем на обычной машине. Маск подчеркнул, что Cybercab можно будет сравнить с лифтом — достаточно лишь нажать кнопку и забыть обо всём остальном.

«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси. Думаю, нас ждёт блестящее будущее», — заявил Маск.

Стоимость этого футуристического авто составит менее 30 тысяч долларов, как уточнил Маск. Он добавил, что цель компании — «изменить облик дорог» и сделать так, чтобы будущее действительно выглядело как будущее.

Гостям мероприятия также была предоставлена возможность совершить тестовую поездку на Cybercab, а трансляция события в социальной сети Х привлекла внимание более трёх миллионов зрителей.

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Представленное Tesla беспилотное такси стало логичным шагом в рамках развития автономных технологий компании. Ещё в апреле Маск анонсировал этот проект, который, по его словам, обещает упростить поездки и изменить облик городов будущего.

Кирилл Сосновских
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