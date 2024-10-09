Маск опасается сесть в тюрьму при победе Харрис на выборах в США

Миллиардер Илон Маск признался, что опасается попасть в тюрьму при победе Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

Если кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграет, Маску «наступит конец». Предприниматель задался риторическим вопросом, сколько в таком случае ему находится за решёткой.