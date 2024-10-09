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9 октября, 01:52

Маск опасается сесть в тюрьму при победе Харрис на выборах в США

Американский миллиардер Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Американский миллиардер Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Миллиардер Илон Маск признался, что опасается попасть в тюрьму при победе Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

Если кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграет, Маску «наступит конец». Предприниматель задался риторическим вопросом, сколько в таком случае ему находится за решёткой.

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Официально против Маска никаких расследований не проводится, но недавно выяснилось, что он годами тайно жертвовал деньги на кампанию Республиканской партии. В обмен основатель Tesla и Space X получает помощь от республиканцев в сокрытии транзакций.

Артур Лапсаков
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