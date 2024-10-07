Илон Маск поддержал Трампа, сменив аватар в соцсети Х
Илон Маск поддержал Трампа, сменив аватар в соцсети Х. Обложка © X / Elon Musk
Американский предприниматель Илон Маск обновил свою фотографию профиля в соцсети Х в знак поддержки кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.
Новая аватарка Илона Маска. Фото © X / Elon Musk
На новом аватаре бизнесмен запечатлен на фоне американского флага в кепке с известным лозунгом Трампа — Make America Great Again (с англ. «Сделаем Америку вновь великой»).
Илон Маск является активным сторонником Дональда Трампа. Недавно стало известно, что Маск оказался одним из главных спонсоров Республиканской партии США: владелец соцсети X на протяжении последних лет переводил на счета фракции целые состояния. Впрочем, свою симпатию по отношению к Трампу основатель SpaceX не скрывает. Он неоднократно предрекал Штатам беды в случае победы оппонентки республиканца Камалы Харрис на выборах. По его мнению, президентство демократки уничтожит конституцию страны, приведёт к массовому голоду, а такжеспровоцирует в стране волну репрессий.