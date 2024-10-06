Попрыгал на сцене и выступил с речью: Маск вышел поддержать Трампа на митинге в Батлере
Илон Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в Батлере
Миллиардер Илон Маск прибыл поддержать экс-лидера США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Бизнесмен появился весьма эффектно: он попрыгал на сцене и помахал руками собравшимся. После этого он и кандидат в президенты обменялись рукопожатиями.
«Его зовут Илон Маск. Он спас свободу слова, он создал множество других замечательных вещей, а его компания по производству ракет — единственная причина, по которой мы сегодня можем отправлять американских астронавтов в космос», — представил Трамп миллиардера.
Маск появился на сцене в своей привычной экспрессивной манере. Видео © X / Elon Musk
«Трамп должен выиграть, чтобы сохранить Конституцию. Трамп должен выиграть, чтобы сохранить демократию в Америке», — заявил Маск в ходе своей речи.
Напомним, что именно в Батлере было совершено первое покушение на Трампа. Перед его выступлением там усилили меры безопасности. Что касается Маска, то он является ярым сторонником республиканца. Недавно стало известно, что Маск оказался одним из главных спонсоров Республиканской партии США: владелец соцсети X на протяжении последних лет переводил на счета фракции целые состояния. Впрочем, свою симпатию по отношению к Трампу основатель SpaceX не скрывает. Он неоднократно предрекал Штатам беды в случае победы оппонентки республиканца Камалы Харрис на выборах. По его мнению, президентство демократки уничтожит конституцию страны, приведёт к массовому голоду, а также спровоцирует в стране волну репрессий.
X / Elon Musk