Попрыгал на сцене и выступил с речью: Маск вышел поддержать Трампа на митинге в Батлере

Миллиардер Илон Маск прибыл поддержать экс-лидера США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Бизнесмен появился весьма эффектно: он попрыгал на сцене и помахал руками собравшимся. После этого он и кандидат в президенты обменялись рукопожатиями.

«Его зовут Илон Маск. Он спас свободу слова, он создал множество других замечательных вещей, а его компания по производству ракет — единственная причина, по которой мы сегодня можем отправлять американских астронавтов в космос», — представил Трамп миллиардера.

Маск появился на сцене в своей привычной экспрессивной манере. Видео © X / Elon Musk