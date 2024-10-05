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5 октября, 18:50

Снайперы на крышах, перекрытые дороги: Трамп возвращается на место первого покушения

В США усилили меры безопасности перед приездом Трампа на место первого покушения

Перед выступлением кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) усилили меры безопасности. Именно на этой сцене 13 июля на республиканца было совершено первое покушение.

Обстановка в Батлере перед выступлением Трампа. Видео © X / TheWatcherIndex

По данным газеты The New York Times (NYT), в этот раз сотрудники службы безопасности серьёзно позаботились о безопасности Трампа. Так, на каждой крыше и возвышенности сидят снайперы в камуфляжной форме. Движение по местным дорогам также будет ограничено.

«Создан единый командный центр, где местные чиновники могут общаться, также развёрнуты команды, оснащённые для обнаружения вредных химических, радиологических и биологических агентов», — говорится в публикации.

Сейчас в Батлере наблюдается ажиотаж — на выступление Трампа пришли посмотреть тысячи американцев.

Напомним, первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании. Политика спасло чудо — выпущенная стрелком пуля прошла в миллиметрах от его головы и лишь поранила ухо. Злоумышленник был ликвидирован. Спустя два месяца республиканец едва не стал жертвой проукраинского фанатика, который до этого занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Он был схвачен охраной кандидата в президенты и вот-вот получит тюремный срок.

Арестованный по делу о покушении на Трампа в суде отказался признавать вину
Арестованный по делу о покушении на Трампа в суде отказался признавать вину
Обложка ©

Кадр из видео X / TheWatcherIndex

Наталья Демьянова
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