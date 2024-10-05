Снайперы на крышах, перекрытые дороги: Трамп возвращается на место первого покушения

Перед выступлением кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) усилили меры безопасности. Именно на этой сцене 13 июля на республиканца было совершено первое покушение.

Обстановка в Батлере перед выступлением Трампа. Видео © X / TheWatcherIndex

По данным газеты The New York Times (NYT), в этот раз сотрудники службы безопасности серьёзно позаботились о безопасности Трампа. Так, на каждой крыше и возвышенности сидят снайперы в камуфляжной форме. Движение по местным дорогам также будет ограничено.

«Создан единый командный центр, где местные чиновники могут общаться, также развёрнуты команды, оснащённые для обнаружения вредных химических, радиологических и биологических агентов», — говорится в публикации.