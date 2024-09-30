Арестованный по делу о покушении на Трампа в суде отказался признавать вину
Райан Уэсли Раут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh
Американец Райан Раут, арестованный по делу о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отказался признавать свою вину в ходе судебного заседания. Об этом сообщает телеканал CBS.
Адвокаты 58-летнего Раута заявили о его невиновности и запросили суд присяжных. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна. Отметим, что в случае вынесения обвинительного приговора американцу грозит пожизненный срок.
Напомним, 15 сентября произошла вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Им оказался прокиевский фанатик Райан Раут. Против него выдвинули обвинения. Тем временем в ВСУ подтвердили, что злоумышленник связывался с их представителями и предлагал услуги наёмников.