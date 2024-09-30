Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 18:21

Арестованный по делу о покушении на Трампа в суде отказался признавать вину

Райан Уэсли Раут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh

Райан Уэсли Раут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh

Американец Райан Раут, арестованный по делу о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отказался признавать свою вину в ходе судебного заседания. Об этом сообщает телеканал CBS.

Адвокаты 58-летнего Раута заявили о его невиновности и запросили суд присяжных. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна. Отметим, что в случае вынесения обвинительного приговора американцу грозит пожизненный срок.

Напомним, 15 сентября произошла вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Им оказался прокиевский фанатик Райан Раут. Против него выдвинули обвинения. Тем временем в ВСУ подтвердили, что злоумышленник связывался с их представителями и предлагал услуги наёмников.

«Дело рук своих»: Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента
«Дело рук своих»: Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров