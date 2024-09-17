«Дело рук своих»: Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик Трамп выдвинул неожиданную гипотезу о возможном покушении на его отца. По его мнению, попытка атаки на кандидата в президенты от Республиканской партии могла быть организована кем-то из близкого окружения. В интервью журналистке Мегин Келли Эрик Трамп отметил, что несмотря на свои скептические взгляды на теории заговоров, он вынужден учитывать такую возможность.

«Знаете, многие считают, что это было дело рук своих. И я понимаю, что мы должны рассмотреть возможность того, что это действительно могло быть совершено кем-то из своих. Вообще я не такой уж поклонник теорий заговоров и считаю себя здравомыслящим человеком. Однако после двух [попыток покушения] за пять недель лучше начать рассматривать этот сценарий, потому что что-то здесь не так», — заявил он.