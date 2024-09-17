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17 сентября, 19:54

«Дело рук своих»: Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента

Эрик Трамп: Возможно, в покушении на отца замешан кто-то из близкого окружения

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик Трамп. Обложка © X / Eric Trump

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик Трамп. Обложка © X / Eric Trump

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик Трамп выдвинул неожиданную гипотезу о возможном покушении на его отца. По его мнению, попытка атаки на кандидата в президенты от Республиканской партии могла быть организована кем-то из близкого окружения. В интервью журналистке Мегин Келли Эрик Трамп отметил, что несмотря на свои скептические взгляды на теории заговоров, он вынужден учитывать такую возможность.

«Знаете, многие считают, что это было дело рук своих. И я понимаю, что мы должны рассмотреть возможность того, что это действительно могло быть совершено кем-то из своих. Вообще я не такой уж поклонник теорий заговоров и считаю себя здравомыслящим человеком. Однако после двух [попыток покушения] за пять недель лучше начать рассматривать этот сценарий, потому что что-то здесь не так», — заявил он.

Эрик Трамп также выразил недоумение по поводу того, как преступник смог завладеть длинноствольным оружием и проникнуть на территорию гольф-клуба.

Секретная служба США признала провал после второго покушения на Трампа
Секретная служба США признала провал после второго покушения на Трампа

Ранее исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу сообщил новые детали о подозреваемом в покушении на Дональда Трампа. По его словам, обвиняемый Райан Уэсли Раут не произвёл выстрелов и не имел возможности наблюдать за бывшим президентом, поскольку находился слишком далеко.

Кирилл Сосновских
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