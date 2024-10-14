Режиссёр фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате

Режиссёр кинокартины «Я, робот» (2004 года) Алекс Пройас заявил, что американский предприниматель Илон Маск использовал украденный из его фильма дизайн андроидов, а также машин и поездов. Об этом создатель картины написал на личной странице в социальной сети X.

«Эй, Илон, можешь ли вернуть мне мои проекты?» – поинтересовался он.

К посту режиссёр приложил коллаж с кадрами из своего фильма и прототипами Tesla. Пока неясно, серьёзна ли претензия, но повод усомниться есть, если учитывать, какое название дал Маск мероприятию.