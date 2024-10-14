Режиссёр фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате
Режиссёр «Я, робот» Пройас обвинил Маска в краже дизайнов на презентации Tesla
Оцените схожесть. Обложка © Кадры из фильма «Я, робот», реж. Алекс Пройас, сцен. Джефф Винтар, Акива Голдсман/Kinopoisk, X / Alex Proyas
Режиссёр кинокартины «Я, робот» (2004 года) Алекс Пройас заявил, что американский предприниматель Илон Маск использовал украденный из его фильма дизайн андроидов, а также машин и поездов. Об этом создатель картины написал на личной странице в социальной сети X.
«Эй, Илон, можешь ли вернуть мне мои проекты?» – поинтересовался он.
К посту режиссёр приложил коллаж с кадрами из своего фильма и прототипами Tesla. Пока неясно, серьёзна ли претензия, но повод усомниться есть, если учитывать, какое название дал Маск мероприятию.
Напомним, что мероприятие «Мы, робот» проходило 11 октября в Калифорнии. В частности, на нём была представлена новейшая разработка Tesla — беспилотное роботизированное такси Cybercab, на котором предприниматель лично приехал к сцене. Также Tesla презентовала андроидов Optimus, которые разносили напитки для гостей и раздавали им подарки.